Emina Ribera, treinta años de innovación para elaborar vinos de calidad

La Bodega Emina Ribera, del Grupo Matarromera que lidera Carlos Moro y ubicada en la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero, en plan Milla de Oro del vino, ha cumplido treinta años.

Tres décadas en las que no ha dejado de crecer y de innovar pero, sobre todo, de elaborar vinos de calidad. Y lo han celebrado esta tarde con un bonito y entretenido acto donde, entre otras cosas, se plantaba una cepa conmemorativa en el jardín de las variedades de la bodega.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, asistía a esta celebración, así como el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; o el alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, junto a representantes del mundo del vino.

Mañueco reivindicaba en su intervención el papel del sector vitivinícola como "motor económico, de innovación y sostenibilidad" en la refión, así como su importancia a la hora de generar oportunidades y fijar población, sobre todo en el medio rural.

El presidente destacaba que el sector vitivinícola, con más de 750 bodegas, resulta "estratégico" para Castilla y León, también para el enoturismo, ya que genera más de mil millones de euros de facturación y 33.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Además, recordaba que sus exportaciones han aumentado más del 38 por ciento desde 2020, convirtiendo a los vinos de la Comunidad en uno de los "mejores embajadores" de Castilla y León en el mundo.

Por todo ello, Mañueco reafirmaba la apuesta y el compromiso de su Gobierno con este sector, y recordaba al respecto los más de 70 millones de euros que se han destinado en ayudas a un total de 175 proyectos de inversión y modernización de bodegas ea lo largo de estos casi cuatro años ya de legislatura.

"A ello se suma el apoyo a la promoción internacional en terceros países para abrir mercados, el impulso a las campañas de marketing y el refuerzo de la presencia exterior del sector del vino de la comunidad, tanto en ferias como en mercados estratégicos", destacaba el jefe del Ejecutivo regional, mientras ponía en valor también que se haya duplicado la dotación global de las ayudas para inversiones en bodegas, materializada ya en la convocatoria resuelta el pasado mes de julio.

Finalmente, destacaba la trayectoria de la Bodega Emina, que comenzó en el año 1995, y ponía a la familia Moro como ejemplo del compromiso con el territorio y la generación de riqueza y empleo. Además, valoraba la excelencia y la calidad con la que esta compañía elabora sus vinos, así como su apuesta por la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad.

Mañueco firma en el libro de honor de la bodega junto a Carlos Moro y Paloma Moro Leticia Pérez Ical

Un gran legado de futuro

“Han sido 30 años de esfuerzo, de trabajo y de resultados", decía, orgulloso, Carlos Moro, fundador de Bodega Emina, mientras explicaba que el origen de Emina está en la familia Moro González. "Mis padres, Ursicino y Consolación, nos enseñaron, a mi hermana Isabel y a mí a amar esta tierra. Hoy nuestros hijos y nietos llevan este legado hacia el futuro. Esta es su verdadera fuerza: la familia”, afirmaba.

Emina es un proyecto de pasado, presente y, sobre todo, compromiso con el futuro, donde las hijas de Carlos Moro, Beatriz y Paloma, han formado parte de esta gran trayectoria desde que eran niñas.

Paloma Moro asumió la presidencia de Bodga Emina en 2023, con el firme propósito de mantener el compromiso con la tierra, la sostenibilidad, la innovación y la cultura que tanto representan a Bodega Emina desde su origen en Ribera del Duero, estando ya presente en tres denominaciones de origen más: Rueda, Cigales y Rías Baixas.

“Cuando mi padre habla de futuro y de que el ‘camino no termina aquí’, sé que lo que realmente me está pidiendo es que cuide este legado y lo lleve a la siguiente etapa, con la misma pasión, pero con mi propia visión”, decía Paloma Moro quien también ha aprovechado este acto para reforzar su compromiso en esta nueva etapa: “primero, seguir honrando nuestra historia y nuestros valores. Segundo, fortalecer nuestra visión de la enología del siglo XXI. Y tercero, seguir mirando hacia el futuro con un espíritu de crecimiento global.”