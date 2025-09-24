Encuentran sin vida al hombre de 63 años desaparecido anteayer en la comarca zamorana de Sayago

Malas noticias las que llegan desde la provincia de Zamora, donde hy han tenido que lamentar la muerte por suicidio de dos personas de 80 y 63 años que habían desaparecido en las últimas horas

La última, el hombre de 63 años desaparecido anteayer, que ha sido encontrado muerto sobre las siete y veinte de la tarde en el paraje de La Cueva, en el término municipal de Almeida de Sayago. El cuerpo sin vida apareció en el interior de su coche, que había sido visto por última vez el pasado lunes en el entorno de Carbellino de Sayago.

El hallazgo se produjo tras una batida organizada por la Guardia Civil, en la que participaron 31 vecinos voluntarios y varios guardias civiles, uno de los cuales encontró el cadáver, según informaron fuentes de la Comandancia de Zamora.

El pasado lunes, la Benemérita estableció el dispositivo de búsqueda DByLDES para intentar encontrar al desaparecido, que no regresó a su domicilio en la capital zamorana y que tenía una vivienda en Almeida de Sayago.

En la búsqueda participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana y del Seprona, con embarcación, así como la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, Atención al Peregrino, el helicóptero de la Unidad Aérea de Castilla y León, con base en León, la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía para trabajos de Puesto de Mando Avanzado, el Equipo Pegaso y los perros de búsqueda del Grupo Cinológico de Castilla y León con base en Zamora. El dispositivo fue dirigido y coordinado por el teniente adjunto de la Compañía de Zamora.

Por la mañana otro agente, este fuera de servicio pero que participaba como voluntario en el dispositivo de búsqueda, halló el cuerpo sin vida del hombre octogenario desaparecido el martes por la tarde tras no regresar a la residencia de mayores de Tábara (Zamora) en la que vivía.

En ambos casos, según ha informado el instituto armado, al parecer ambas muertes se han producido por suicidio, que es la segunda causa externa de muerte en España, con 3.846 fallecimientos el pasado año por suicidio, 197 de ellos en Castilla y León y 15 en Zamora.

Para atender la conducta suicida existe un teléfono gratuito, el 024, que ofrece atención profesional y escucha activa las 24 horas del día todos los días del año tanto a personas con pensamientos suicidas como a sus familiares.

En la búsqueda de los dos desaparecidos participaron un helicóptero, drones, voluntarios y agentes de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellos del grupo cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas en grandes área.