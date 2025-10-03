Encuentran restos en descomposición de varios animales junto a estiércol en una explotación en Valladolid

La Guardia Civil detectó en una explotación ganadera de La Overuela (Valladolid) gran acumulación de estiércol, entre el cual se hallaban cadáveres de diversos animales, como vacas, caballos y cabras, en distintas fases de descomposición. Por ello, investiga a un vecino de Valladolid como presunto autor de un delito contra los animales por encontrarse su granja en condiciones de insalubridad.

Según informan fuentes del instituto armado, la actuación se llevó a cabo tras solicitarlo el Ayuntamiento de la ciudad. Además de los agentes de la Guardia Civil de Valladolid, intervinieron efectivos de la Policía Local y un técnico auxiliar del servicio de Medio Ambiente del Consistorio vallisoletano.

Los servicios técnicos del Área de Medio Ambiente emitieron un informe en el que se advertía del riesgo para la salud que sufrían los animales expuestos a dichas condiciones higiénico-sanitarias, señalando que su vida podría estar en peligro. A la vista de este informe, la Guardia Civil instruyó diligencias e imputó al titular de la explotación un delito contra los animales.

Cabe destacar que esta explotación había perdido su CIF (Código de Identificación Fiscal), lo que impedía el movimiento legal de animales al no disponer de un CEA activo (Código de Explotación Agraria), requisito indispensable para el registro y control administrativo, hecho que motivó la inspección.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid (Urbanismo y Medio Ambiente). El investigado se enfrenta a penas de prisión de tres a 18 meses o una multa de seis a 12 meses y la inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, de acuerdo al artículo 340 bis del Código Penal.