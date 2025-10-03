La Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con el sector ovino a través del apoyo a la Mesa del Lechazo

La directora general de la Industria y Cadena Agroalimentarias, Cristina Frías, ha reafirmado hoy el apoyo de la Junta al sector ovino de la Comunidad y, en particular, a la Mesa del Lechazo de Castilla y León, con la que mantiene una estrecha colaboración para garantizar el buen funcionamiento de la cadena de valor.

En el marco de la celebración de la Mesa del Lechazo en Tordesillas, la directora ha puesto de relieve la importancia de esta organización, reconocida en 2022 como Lonja de Referencia en Castilla y León, por su papel clave en la difusión de información transparente sobre precios en origen.

La Junta ha respaldado recientemente el trabajo de la Mesa, establecida como una herramienta fundamental para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector, con una ayuda de 12.000 euros, destinada a garantizar su correcto funcionamiento y consolidar su papel como referente del sector.

Frías ha constatado que el compromiso del Ejecutivo autonómico con el ovino es incondicional, porque desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural son conocedores de que se trata de un sector estratégico para Castilla y León, tanto por su dimensión económica como por su valor social y medioambiental.

Asimismo, la directora ha manifestado que este sector es un motor económico y social para la Comunidad y que, en consecuencia, la Junta seguirá estando a su lado, trabajando de la mano con los ganaderos, las cooperativas y las industrias para garantizar un futuro próspero y sostenible.

Datos Castilla y León

Castilla y León es la primera comunidad autónoma de España en producción de leche de oveja, con un 54 % del total nacional, y en carne de ovino, con un 32 %. Con más de 10.000 explotaciones, el sector genera un valor superior a los 500 millones de euros anuales y constituye un motor de empleo y desarrollo en el medio rural.

Carne de lechazo

El lechazo se caracteriza por una carne muy tierna y jugosa, de color rosado claro y sabor suave. Nutricionalmente aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, zinc y fósforo, con un perfil graso adecuado. Su consumo es conveniente durante todo el año, no solo en fechas típicas, por su importancia culinaria y para favorecer un mercado más estable y sostenible para el sector. Para garantizar el origen y la calidad, es importante comprobar los marchamos, buscando las vitolas de la IGP Lechazo de Castilla y León y las de Lechazo ‘Tierra de Sabor’.