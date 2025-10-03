Un festival en Valladolid para promover la lectura entre niños y jóvenes

El Festival LINA, organizado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la colaboración de las Consejerías de Educación y de Cultura, Turismo y Deporte, promueve la lectura sobre la naturaleza y el medio ambiente entre la infancia y la juventud.

En este año se alcanza la séptima edición del festival y el lema elegido es '¡Cielos!', con el que se invita a explorar el cielo como espacio físico y simbólico, fuente de inspiración, conocimiento y conexión emocional con el entorno natural.

Uno de los elementos esenciales del festival son las Jornadas Técnicas que reúnen a docentes, educadores ambientales, bibliotecarios y profesionales de la literatura infantil, y constituyen un espacio de formación y reflexión en torno a la educación ambiental y la mediación lectora.

El Festival LINA forma parte del Plan Trienal de Educación Ambiental 2024–2026 y está vinculado al Objetivo Estratégico 1 de la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León: reforzar y actualizar la educación ambiental en centros educativos y formativos.

Se trata de un evento que apuesta por el encuentro presencial en un entorno cercano y rodeado de naturaleza. Como novedad, con el apoyo de Repsol, se incorpora este año una rica programación cultural para familias. Se mantiene el formato virtual retransmitiendo las charlas y conferencias de las Jornadas profesionales para llegar a públicos lejanos, con el objetivo de conectar intereses e inquietudes de todas partes.