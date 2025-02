El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, recomendó separar los debates del Salario Mínimo Interprofesional y de la tributación por el Impuestos sobre las Personas Físicas, al considerar que “se han mezclado”. Ambas cuestiones, explicó, “responden a necesidades, a modelos y sistemas distintos”.

Según Cabero, “el salario mínimo en sí mismo es un concepto que además se ha ido independizando en su regulación de otros y tiene que ver con la retribución, con la relación laboral, tiene que ver con el salario.” En este sentido, el presidente del CES entiende que “hay que garantizar un salario mínimo suficiente”, pues así lo recoge el Artículo 35 de la Constitución, “y en su cumplimiento y en el de la Carta Social Europea se fija el salario”.

Luego hay otros aspectos, matizó, como cuál es el mínimo exento en el ámbito del Impuesto Sobre la renta de las Personas Físicas, que “es otro debate distinto”. “El sistema salarial está por un lado, el sistema tributario está por otro. Las decisiones que se aborden pues hay que estudiarlas desde perspectivas diferentes. No mezclaría los dos debates”, indicó durante su visita a la cooperativa PorSiete, en Salamanca.

No obstante, preguntado por su opinión al respecto, se abstuvo de pronunciarse sobe el fondo de ambas cuestiones al tratarse de asuntos de ámbito nacional. “No, yo no tengo que pedir nada al presidente del Gobierno de España. Hay un Consejo Económico y Social de España, que es el que tiene que pronunciarse. Nosotros nos pronunciamos sobre las decisiones o las propuestas del Gobierno de Castilla y León, no del de España”, subrayó.

Modelo de Economía Social

Por otra parte, Enrique Cabero defendió el modelo de economía social, cooperativismo y sociedades laborales que ya adoptan unas 2.200 empresas en la Comunidad, según las cifras que ofreció en la cooperativa PorSiete, en Salamanca, un “ejemplo” que el pasado año fue reconocido en los premios del cooperativismo.

En este sentido, el presidente del CES recordó que Naciones Unidas declaró este 2025 año del cooperativismo y desgranó algunas de sus ventajas. “La economía social y las sociedades cooperativas ofrecen la oportunidad de generar empleo muy arraigado al territorio, muy vinculado, por tanto, a las necesidades territoriales en el medio rural, en el medio urbano. Y permite además generar actividad que puede facilitar la distribución de la renta y la generación de riqueza”, explicó.

Asimismo, recordó además que las cooperativas se mueven en todos los ámbitos de las actividades empresariales. “Pensamos en el sector agrario porque es muy importante en Castilla y León y nuestras cooperativas agrarias son muy relevantes, pero no solo las cooperativas se dedican al ámbito agrario, sino que en el industrial, en el sector servicios, a través de las cooperativas de trabajo asociado, están haciendo una gran contribución”, señaló.

Cabero destacó que la propia Constitución Española es el único tipo de sociedad que menciona expresamente, en el Artículo 129, y encarga a los poderes públicos que haya una legislación que fomente su existencia y, por eso, existe un régimen tributario especial y tienen un modelo participativo y democrático en su estructura, tanto en la legislación estatal como en la autonómica. “Se han aprobado recientemente la estrategia española y la estrategia de Castilla y León para su fomento. También en la Unión Europea hay una recomendación del Consejo de Europa para que los estados la promuevan y la relancen, que se aprobó durante la presidencia española”, matizó.

Además, quiso subrayar la importancia que tiene para el emprendimiento. “Es decir, la oportunidad de generar la propia actividad por personas jóvenes, por personas no tan jóvenes, aprovechando el talento senior, y que sepan que en el ámbito de las cooperativas y de la economía social hay una fórmula muy importante que se adecúa, se adapta muy bien a las necesidades de los emprendedores”, añadió.

El presidente del CESCyL incidió, a continuación, en que el cooperativismo ofrece un modelo “tan sumamente flexible” que se adapta a todo tipo de necesidades y empresas. La principal consecuencia que tiene es que “no se retribuye tanto el capital como sucede en las sociedades mercantiles tradicionales o clásicas, sino que se retribuye el trabajo, la iniciativa” y eso favorece la democracia interna, informa Ical.

“Hay unos fondos que se generan precisamente para favorecer la formación, la educación, el desarrollo territorial, en buena medida la llamada responsabilidad social, ese concepto que se utiliza ahora en todo tipo de empresas tuvo su origen, nació y se desarrolla plenamente en el contexto de la economía social, e incluso desde el punto de vista financiero, nuestro sistema incorpora unas entidades de crédito que son de crédito cooperativo, como son las cajas rurales, que es tan amplio, tan útil y tan rico el ámbito de trabajo de la economía social y del cooperativismo en particular que se adapta a todo”, reflexionó.

De cara a la mejora de este ámbito empresaria, Cabero señaló la incorporación del sistema cooperativo, el derecho de las cooperativas y las sociedades laborales “con mayor incidencia” en los planes de estudios, tanto en el ámbito universitario como de la formación profesional. “Tiene que ser mucho más conocido el régimen jurídico de las cooperativas para poderlas fomentar mejor”, matizó.

En segundo lugar, apuntó a la mejora de la divulgación. “Hay que informar más a quienes quieren emprender, a quienes quieren generar una actividad empresarial nueva en nuestra Comunidad, de la importancia que tiene esta vía. En ocasiones no se considera suficientemente y es muy importante y además permite un arraigo al territorio que hace que la actividad que se va a desarrollar sea difícilmente deslocalizable y así se mantiene con carácter permanente en Castilla y León”, concluyó.