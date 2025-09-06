Este lunes arranca el curso escolar salvo en Salamanca y Valladolid capitales, ¿cuál es la razón?

Arranca este próximo lunes un nuevo curso escolar en Castilla y León. Días de nervios, reencuentros y emociones. También de depresiones, sobre todo para los más mayores, que ven, que tras casi tres meses de vacaciones deben otra vez volver a las aulas. Pero este 8 de septiembre no arranca el curso aún para numerosos alumnos afortunados. Es el caso de los estudiantes que van a algún colegio en Valladolid o en Salamanca. ¿Y cuál es la razón? Pues las fiestas patronales, que retrasan en un día el inicio del curso. En el caso de Valladolid, por la festividad de la Virgen de San Lorenzo, y en el caso de Salamanca, por la Virgen de la Vega. Curiosamente, otra localidad vallisoletana como es Villanubla, no verá el inicio de sus clases hasta el miércoles 10 de septiembre. Algo que se debe a sus fiestas patronales, siendo festivos tanto el lunes como el martes.

Pero recopilando, ¿cómo es el calendario escolar este año en Castilla y León?

El 8 de septiembre se inicia el curso para segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Especial y Transición a la Vida Adulta, Educación Primaria y para el alumnado de Educación Secundaria obligatoria que se encuentra escolarizado en centros de Primaria.

Será el 15 de septiembre el turno para los estudiantes de la ESO, Bachillerato en régimen ordinario y nocturno y primer curso de los ciclos formativos de Grado Básico y segundo curso de FP básica.

El 18 de septiembre arrancan los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional inicial, y segundo curso de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

Para el 21 de septiembre turno para los alumnos de Bachillerato en régimen a distancia, las enseñanzas impartidas en centros y aulas de educación de personas adultas, la Enseñanza Secundaria para personas adultas a distancia impartida en los institutos y los ciclos formativos de los grados Medio y Superior en modalidad semipresencial virtual.

Y los últimos, el 29 de septiembre aquellos que reciban estudios sobre las Enseñanzas Deportivas, las Artísticas Superiores y las elementales y profesional de Música y Danza mientras que las enseñanzas de idiomas comenzarán el 6 de octubre.

Vacaciones

Las vacaciones de Navidad serán desde el viernes 19 de diciembre de 2025 al jueves 8 de enero de 2026. Las de Semana Santa del jueves 26 de marzo de 2026 al martes día 7 de abril de 2026.

Los días festivos serán el 13 de octubre y el 8 de diciembre en 2025 y, en 2026, los que la normativa por la que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León determine. Y se considerarán días no lectivos a efectos académicos el 31 de octubre de 2025 como Día del Docente, los días 16 y 17 de febrero por las fiestas de Carnaval y el 24 de abril de 2026.

El curso finalizará el 22 de mayo para los estudios de segundo curso de Bachillerato en regímenes ordinario y nocturno, Bachillerato en régimen a distancia, segundos cursos de los ciclos formativos de Grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas mientras que el 29 de mayo, le tocará el turno a los alumnos de enseñanzas de idiomas.

Por su parte, finalizarán el 17 de junio los alumnos de primer curso de Bachillerato en regímenes ordinario y nocturno, los ciclos formativos de FP en modalidad presencial, semipresencial y virtual, los de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño y los de primer curso de Grado Superior de las Artes Plásticas y Diseño.

Por último, el 24 de junio acabarán los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Transición a la Vida Adulta, ESO, las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza (excepto sexto curso de las enseñanzas profesionales), las enseñanzas impartidas en centros y aulas de educación de personas adultas, la enseñanza secundaria para personas adultas a distancia impartida en los IES y las enseñanzas artísticas superiores.