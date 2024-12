Estudiantes de León participan en un homenaje a la Constitución y al Estatuto de Autonomía con la implicación del Consejo Consultivo

Cerca de 200 estudiantes participaron hoy en la capital leonesa en el acto académico denominado ‘La Constitución en la última década’, celebrado con la implicación del Consejo Consultivo a modo de homenaje a la Carta Magna y al Estatuto de Autonomía.

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, recordó que la vigencia de la Constitución supone “el periodo más largo de tranquilidad, de democracia en España y 40 años del Estatuto de Autonomía significan el periodo de mayor desarrollo del conjunto de la Comunidad, económico, social, político y cultural”. Por eso, abogó por “influir en ese cariño a la Constitución y al Estatuto autonómico”.

Docentes de Derecho Constitucional fueron los protagonistas de una sesión coordinada por la profesora Esther Seijas, que da continuidad a las celebradas con anterioridad en Valladolid y Salamanca y que, subrayó, “sirve para potenciar la conexión de ciudadanos, estudiantes y Constitución en aras de crear una cultura constitucional”.

La vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León, Raquel Domínguez, recordó que esta jornada que se enmarca dentro de las actividades de Extensión Universitaria. “Es bueno crear estos espacios de debate, de diálogo, porque sigue siendo necesario reflexionar; fomentar el conocimiento y trabajar por construir un futuro”, manifestó.

Autonomía

Preguntado sobre las aspiraciones autonómicas en León, Agustín Sánchez de Vega, recordó que en la democracia española “todas las aspiraciones políticas son legítimas, máxime con una Constitución que no establece límites formales a las opciones ideológicas de todo tipo. Lo que ocurre es que hay que encauzarlas por los procedimientos correspondientes y son complejos de llevar a cabo en el caso de León” porque implicaría una reforma del Estatuto de Autonomía. “El procedimiento no es fácil; es complicado, no solo en el caso de los leoneses sino en el conjunto de España, pero las aspiraciones políticas, todas son legítimas”, añadió.

En el transcurso de la jornada, que se celebró en el salón de grados de la Facultad de Derecho, se presentó el libro ‘Castilla y León: 40 años de autonomía’ impulsado por el Consejo Consultivo.