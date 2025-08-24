Un muerto y una herida grave tras chocar una furgoneta con un árbol en Susinos del Páramo (Burgos)

Un hombre falleció y una mujer resultó herida de gravedad tras chocar la furgoneta en la que viajaban contra un árbol a la entrada de Susinos del Páramo (Burgos), lo que obligó a su traslado en un helicóptero medicalizado al hospital de la capital.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada a las 9.15 horas que avisaba del accidente de una furgoneta en la carretera BU-V-6063, a la entrada de Susinos del Páramo (Burgos). Los alertantes explicaron que la furgoneta se había salido de la vía y chocado con un árbol. Del fuerte impacto, quedó partida. Además, solicitaban asistencia para dos personas heridas de gravedad, de los que una de ellas estaba atrapada en el interior del vehículo.

El centro de emergencias 1-1-2 avisó del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Burgos, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Villadiego.

El personal sanitario confirmó en el lugar el fallecimiento de un varón y trasladó a una mujer en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos.