Fernández Mañueco: “El sanchismo, que nos trae la amnistía, es la corrupción política y moral más grande que ha vivido nuestro país en su historia”

El presidente del Partido Popular (PP) de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado hoy, en Ávila, que “el sanchismo, que nos trae la amnistía, es la corrupción política y moral más grande que ha vivido nuestro país en su historia”.

“En estos días se cumplen tres años de la infame moción de censura que me presentó Tudanca, por orden de Sánchez y con instrucciones de Ábalos. No sabemos quién tenía más interés en la moción de censura, si Sánchez o Ábalos. Hace dos días le pregunté a Tudanca sí recibió también la llamada de Ábalos por esas fechas. No me contestó. El que calla otorga, pero lo que quedó claro es que el PSOE está carcomido por la corrupción. En lo más duro de la pandemia: unos estábamos ocupados en salvar vidas y en el PSOE, preocupados de ganar poder y de forrarse con las mascarillas”, señaló el líder popular.

El presidente, que afirmó que se siente un concejal de pueblo más, también indicó que “en Castilla y León invertimos en unos servicios públicos de calidad en los 2248 municipios. Tenemos escuelas abiertas en el medio rural con 3 o 4 niños. Tenemos transporte gratuito a la demanda en nuestros pueblos. Tenemos la mayor red de consultorios de sanidad rurales, más de 1.300. Tenemos ayudas al alquiler de hasta el 75 por ciento del precio para jóvenes en nuestros pueblos. Y tenemos deducciones de impuestos especiales de vivienda en el medio rural: Por ejemplo, un joven que compre una vivienda de segunda mano en el mundo rural por 150.000 euros, pagará por el impuesto de transmisiones 15 euros. En otras CCAA con tipos más altos, 15.000 euros. Aquí mil veces menos que en otras. Hacemos todo esto porque creemos firmemente en el territorio y valoramos a cada persona en cada pueblo”.

Fernández Mañueco recordó que “en Castilla y León hemos ganado en las 9 diputaciones, tenemos 8 presidentes, 121 diputados provinciales y 1.500 alcaldes. El PP somos el partido del territorio y del medio rural. Tenemos que trasladar a toda España que la única forma de derrotar al sanchismo es concentrando el voto en el PP. Todo lo que no sea votar al PP es darle un balón de oxígeno a Sánchez y a sus socios radicales. Tenemos que difundir que en el PP defendemos la igualdad, la justicia, la libertad y la solidaridad en todo el territorio. Porque los españoles estamos cansados de un Gobierno de Sánchez que sólo piensa en el interés personal de Pedro Sánchez. Tenemos que contar que en el PP gestionamos con eficacia, con los mejores servicios públicos, las mejores políticas de familia, las mejores políticas económicas y de empleo, y bajamos impuestos. Y tenemos que explicar que en somos un partido con principios y que somos fieles a nuestros principios”, concluyó