Frenazo al turismo en Las Médulas, donde el fuego obliga a cancelar rutas

El incendio forestal declarado el sábado en Yeres (León), y que afecta al espacio natural de Las Médulas declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, no solo impacta en su valor patrimonial sino también en su actividad turística, con cancelaciones de rutas y un futuro incierto.

El Consejo Comarcal de El Bierzo ha anunciado la suspensión de las visitas guiadas a la que es la mayor mina de oro a cielo abierto de época romana, pues el operativo de extinción todavía lucha contra un fuego de nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR), que no ha dañado las minas pero sí la vegetación.

Las estructuras principales, el centro de interpretación a la entrada del paraje y la Domus, se han salvado pero sí que ha habido daños en el aula didáctica de la Junta de Castilla y León sobre el Monumento Natural de Las Médula, y el incendio impedirá continuar con la recreación de vida romana programada este verano.

También la empresa de turismo Guías Bierzo, dedicado a la realización de visitas turísticas en Las Médulas, ha anunciado la cancelación de todas las rutas previstas durante al menos esta semana.

En un comunicado, han indicado que reembolsarán el importe de todas las reservas y revisarán día a día la situación para decidir cuándo retomar la actividad, y se han puesto a disposición de los vecinos para colaborar en labores de limpieza y recuperación