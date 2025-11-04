El fútbol sala inclusivo vuelve a las canchas con la Liga regional MEnTEGOLES 2025/2026

El equipo de fútbol sala de la asociación FAEMA Salud Mental Ávila se enfrenta mañana, 5 de noviembre, al conjunto de la asociación Salud Mental Salamanca, en lo que supone el arranque oficial para esta asociación de la Liga MEnTEGOLES 2025/2026, impulsada por la Federación Salud Mental Castilla y León. El partido inaugural tendrá lugar en el Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ávila.

Esta nueva edición, que se desarrollará entre los meses de noviembre de 2025 y mayo de 2026, incorpora importantes novedades en su formato y organización. Por primera vez, la Liga se disputará en un único grupo bajo el sistema “todos contra todos”, lo que permitirá una competición más igualitaria y dinámica. Al tratarse de una liga única, la clasificación se determinará directamente por el sistema de puntos acumulados a lo largo de toda la temporada.

Otra de las novedades más destacadas será la sustitución de la tradicional final de la Liga MEnTEGOLES por una gran jornada deportiva de convivencia. En esta jornada se incluirán juegos tradicionales, partidos amistosos entre profesionales y jugadores, exhibiciones de otros deportes, actuaciones musicales y la entrega de trofeos y reconocimientos especiales.

Los equipos participantes en esta temporada serán Salud Mental Aranda F.C., Salud Mental Burgos, Rayo Palencia, Amanecer Segovia F.C., Faema Salud Mental Ávila, Salud Mental León, Salud Mental Salamanca Afemc, El Puente Salud Mental Valladolid y Salud Mental Ponferrada.

El principal objetivo de la Liga MEnTEGOLES continúa siendo el fomento de hábitos de vida saludable y la práctica deportiva regular. Pero además, esta competición favorece la integración social y las relaciones personales entre las personas con problemas de salud mental. En palabras de Ángel Lozano, gerente de la Federación, “después de más de una década, MEnTEGOLES ha consolidado una red de amistades y apoyo mutuo que trasciende lo deportivo”.

Desde su creación en 2013, la Liga MEnTEGOLES se ha convertido en un referente del deporte inclusivo en Castilla y León, contribuyendo a visibilizar la salud mental y a romper estigmas mediante el deporte.

Siguiendo los valores principales de esta actividad, la competición volverá a incluir la Tarjeta Verde, un reconocimiento a la deportividad que se entregará a una persona destacada de cada equipo durante la jornada final. También se reconocerá al equipo con mayor número de deportistas femeninas, reforzando así el compromiso de la Federación con la igualdad y la participación de las mujeres en el deporte.

Según destaca Lozano, con esta nueva edición se pretende seguir fomentando la visibilización de la deportividad, el compañerismo y la convivencia, valores que representan el verdadero espíritu de la Liga y el auténtico premio de esta iniciativa.