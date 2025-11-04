Ciuden pone en marcha una Red de Destinos Turísticos del Carbón

La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), adscrita al Instituto para la Transición Justa (ITJ) y dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), anuncia la creación y puesta en marcha de una red de destinos turísticos en los territorios de transición justa con un rico patrimonio industrial minero del carbón.

La directora del ITJ, Judit Carreras, y la directora general de CIUDEN, Yasodhara López, han sido las encargadas de presentar esta mañana a los medios de comunicación este proyecto impulsado desde la Fundación. La iniciativa, que tiene como objetivo impulsar una red española de experiencias turísticas vinculadas al patrimonio industrial minero del carbón, busca contribuir a la revalorización de los

territorios en transición, promover un turismo sostenible e inclusivo, y generar nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación. “Esta red reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de los territorios de transición justa, promoviendo un modelo de turismo que conecte el pasado industrial del carbón.

Se trata de un proyecto de puesta en valor de la identidad colectiva y el patrimonio minero, que quiere contribuir a diversificar las economías locales, revalorizando un recurso que es un hecho diferencial en estas zonas” ha apuntado Judit Carreras. El proyecto se centrará en la creación de experiencias sostenibles en cinco zonas de las provincias de León, Teruel y Córdoba, el municipio de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas. Para ello contará con el respaldo de administraciones y organismos públicos estratégicos de estas zonas de transición justa, como son la Diputación de Córdoba, la Diputación de León, la Diputación de Teruel, Hunosa y el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.

En este sentido, López ha matizado que “iniciamos este camino con unos socios estratégicos que aportan un conocimiento profundo sobre los territorios; trabajando a lo largo de todo el proyecto con un enfoque participativo”. El proyecto cuenta con un presupuesto aportado íntegramente desde CIUDEN de casi 144.000 euros para la contratación de la asistencia técnica, complementados con otros gastos derivados, y una duración de dieciocho meses, extendiéndose hasta el primer semestre de 2027. Durante este tiempo, y con visión a largo plazo, se creará formalmente la red, se identificarán los operadores clave y los recursos turísticos explotables en cada territorio, se ejecutarán acciones de formación y capacitación de los actores locales, se testearán experiencias y, finalmente, se implementará la comunicación y la comercialización de las experiencias turísticas creadas.

Dentro de estas acciones de difusión y con el interés de contribuir a la creación de esta marca nacional de turismo sostenible en las zonas de transición justa, PAISAJES26, evento que se organiza junto con el Centro Asociado UNED Ponferrada desde 2023, centrará su próxima edición en los destinos turísticos del carbón.

Turismo industrial minero del carbón, un proyecto para unir territorios de transición justa

Con el propósito de revalorizar el rico patrimonio industrial y minero del país como motor de desarrollo turístico sostenible, la red de destinos turísticos conectará los territorios del carbón a través de una estructura estable de cooperación y aprendizaje mutuo. Asimismo, buscará diversificar las economías locales mediante la creación de experiencias turísticas innovadoras, consolidando un modelo de turismo inclusivo, accesible y alineado con la Estrategia de Transición Justa.

La formación y la capacitación de los agentes locales, en materias de sostenibilidad, innovación y gestión turística, será otra de las claves de esta red que dará visibilidad a nivel nacional e internacional a la identidad común de los territorios del carbón.

Durante el año y medio del proyecto, y siempre con visión de continuidad, junto con la creación de la red se establecerán los procedimientos de funcionamiento de la red de turismo, su estructura, formato, mecanismos de adhesión de nuevos destinos, y se realizarán diagnósticos que permitan poner en valor la red de patrimonio industrial minero del carbón, sus áreas de mejora y oportunidades.

Además, se implementarán experiencias piloto en las distintas zonas, cuyo eje sea el patrimonio industrial minero del carbón y con las cuales se podrán testar los productos experienciales propuestos antes de su comercialización. Todo ello se acompañará de un plan de comunicación y marketing, así como de las acciones específicas para la integración de las experiencias en sistemas de comercialización y todas aquellas actividades que sean necesarias para la puesta en valor y la difusión de la marca.

Por último, el proyecto contempla, además, la realización de un congreso anual, con enfoque participativo y abierto, que represente un punto de encuentro para los actores de los distintos territorios.