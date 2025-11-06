La Gran Recogida de Alimentos de Valladolid arranca mañana y durará hasta el domingo

El Banco de Alimentos de Valladolid va a realizar la XI Edición de la Gran Recogida “Donación en Caja”, los próximos días 7 al 9 de noviembre de 2025

En este momento la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, está atendiendo en este año 2025 a unas 8.000 personas a través de las 104 entidades que son las encargadas de distribuir los alimentos.

En el Banco de Alimentos de Valladolid se viene registrando este último año un incremento constante en el número de usuarios atendidos, y la tendencia, será sin duda al alza.

Todo ello conlleva que los almacenes del Banco de Alimentos vallisoletano estén resistiendo estos meses gracias a los donativos de personas y de distintas Empresas e Instituciones solidarias, con los que van comprando los alimentos básicos que nos van faltando. En concreto los últimos meses se han adquirido diferentes productos como leche, cereales, por importe de 30.000 euros al mes, pero estos fondos también se van terminando.

"Es por ello que este año 2025, necesitamos más que nunca, de la solidaridad de todos los que puedan aportar su granito de arena para salvar lo mejor posible la situación en que nos encontramos y poder ir resistiendo hasta la próxima primavera", destacan en un comunicado.

En los supermercados e hipermercados como en años anteriores, los clientes donarán en caja la cantidad deseada.

Ese dinero recibido en las distintos supermercados e hipermercados quedará a favor del banco de Alimentos y servirá para realizar los pedidos de los diferentes productos para recibirlos en el almacén del banco de Alimentos de Valladolid en las cantidades y momentos precisos en que sean necesarios para su posterior reparto a las Entidades de Consumo y Reparto.

También se podrá donar por una segunda vía hasta finales del mes de diciembre, esto es, de forma online a través de la cuenta habilitada al efecto que aparece en nuestra página Web: www.bancodealimentosdevalladolid.es.

Como en años anteriores, el Banco de Alimentos de Valladolid, contará con la participación y colaboración de la práctica totalidad de supermercados e hipermercados de Valladolid y provincia.

En concreto se podrá donar en todos los supermercados e hipermercados de las siguientes cadenas: