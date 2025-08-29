La Guardia Civil colaborará con la D.O Rueda para proteger la calidad de sus vinos

El presidente del C.R.D.O. Rueda, Carlos Yllera, y el coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Manuel Velarde, se reunieron hoy para sellar la colaboración firmada entre el CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas) y el instituto armado, para mantener la colaboración de ambas instituciones con el objetivo de “garantizar la protección de los productos vitivinícolas amparados por la Denominación de Origen, con motivo del inicio de la campaña de recogida de la cosecha de este año”.

Entre las principales acciones a desarrollar conjuntamente y de manera coordinada, se encuentran: perseguir el fraude alimentario, establecer un flujo de información constante para alertar sobre irregularidades o prácticas fraudulentas, además de realizar programas de formación y campañas de comunicación, entre otras iniciativas.

Esta colaboración, ratificada en la sede de la Comandancia, supone un “firme compromiso” por parte del C.R.D.O. Rueda y de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid por “garantizar la calidad alimentaria del ámbito vitivinícola y la seguridad de los consumidores”.