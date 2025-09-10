La Guardia Civil detiene a un hombre e investiga a otro por una grave puñalada a un joven en Sta Mª del Páramo (León)

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 23 años e investigado a otro de 20 como presuntos autores de una agresión grave con arma blanca a otro de 29 ocurrida en la madrugada del pasado domingo durante las fiestas patronales de Santa María del Páramo (León), según ha informado este miércoles la Subdelegación del Gobierno.

La víctima, un joven de 29 años, sufrió heridas graves tras recibir una puñalada en el abdomen y tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital de León. El incidente se produjo en el recinto ferial instalado en un descampado de la localidad, donde se originó una reyerta entre varias personas.

En el transcurso de la pelea, uno de los implicados sacó una navaja y apuñaló a la víctima, que fue atendida de inmediato por los servicios sanitarios y trasladada al centro hospitalario leonés.

La rápida actuación de la Guardia Civil permitió, pocas horas después del suceso, la detención del presunto autor material del apuñalamiento. Además, otro joven fue investigado como supuesto cooperador necesario, al haber facilitado el arma blanca utilizada en la agresión.

La investigación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León y el Puesto de Santa María del Páramo.

Ambos cuerpos recopilaron pruebas y testimonios de los presentes en el momento de los hechos, lo que permitió esclarecer rápidamente lo ocurrido.

Las diligencias instruidas por un delito de lesiones graves han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Bañeza, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial.

La Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía la utilidad de la aplicación AlertCops, que permite contactar con los cuerpos de seguridad en caso de emergencia y recibir avisos en el móvil cuando se esté en zonas afectadas por incidencias.

El suceso ha generado gran conmoción en la localidad, que celebraba sus fiestas patronales con gran afluencia de público.

Las autoridades locales han expresado su preocupación por el incidente y han reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana, informa Efe.