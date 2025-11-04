Sucesos
La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento de un hombre cuyo cadáver apareció con los genitales desmembrados en Lorenzana (León)
No se descarta ninguna hipótesis, aunque se baraja un posible suicidio
La Guardia Civil de León ha abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento de un hombre de 63 años cuyo cadáver apareció el domingo en la localidad de Lorenzana (León) con los genitales desmembrados, según confirma la Subdelegación del Gobierno en León.
Por ahora se desconocen los detalles del hallazgo y del suceso, aunque las Fuerzas de Seguridad confirman que el cuerpo presentaba los genitales desmembrados.
La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis, aunque la principal es que se podría tratar de un suceso autolítico, es decir, un suicidio, y que se automutilase los genitales, informa Ical.
