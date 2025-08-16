Hallan el cadáver del hombre desaparecido en Camporredondo

La Guardia Civil de Valladolid ha coordinado y dirigido el dispositivo de búsqueda que se puso en marcha, desde el mismo momento de la interposición de la denuncia por desaparición el pasado sábado, para localizar a un hombre de 69 años que había salido en bicicleta, desde su domicilio en Valladolid, localizando la misma en una zona de pinar en el término municipal de Camporredondo.

Durante la mañana del sábado día 16 se ha localizado en las inmediaciones de Camporredondo y dentro de la zona de búsqueda, el cuerpo sin vida de una persona, cuya apariencia se correspondería a la descripción del hombre desaparecido.

El hallazgo del cuerpo sin vida se ha realizado por el dispositivo de búsqueda establecido por Guardia Civil y con la colaboración de los voluntarios que se acercaron en el día de hoy al lugar.

En el operativo que se había realizado desde el inicio de las jornadas de búsqueda participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, Geas, Helicóptero, Seprona, Unidad Canina especializad en búsqueda y localización de personas desaparecidas, y se activó la USECIC con el apoyo de un dron. También numerosos voluntarios y personal de protección civil.