Muere una mujer tras colisionar su motocicleta contra un turismo en Valladolid

Una mujer de unos 35 años ha fallecido a última hora de la mañana de este miércoles 10 de septiembre tras colisionar la motocicleta que conducía contra un turismo, en la ronda VA-30 de la capital vallisoletana.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha detallado en su web que en torno a la una y diez de esta tarde una llamada ha requerido asistencia para la conductora accidentada tras la colisión por alcance. En el lugar, el personal sanitario de Sacyl movilizado con una uvi móvil ha atendido a la herida, que finalmente ha fallecido.