Héctor Palencia: "Los castellanos y leoneses tienen cada vez peores servicios de transporte"

El Partido Popular logra que se vote en el Congreso mejoras en el transporte para todos los españoles en el marco de la Ley de Movilidad Sostenible. Una iniciativa que tiene especial relevancia en Castilla y León, dado el progresivo empeoramiento de los servicios de transporte.

“Hemos visto como en muchos pueblos, los vecinos han visto como el transporte para ir en autobús a Madrid, Galicia, País Vasco o Aragón, va a desaparecer”, advierte el diputado nacional y portavoz de Transporte Héctor Palencia, quien denuncia tambien que los castellanos y leoneses tienen cada vez peores servicios de transporte, entre otras cosas, porque los trenes llegan tarde permanentemente, hay menos oferta de vuelos, o algunas provincias carecen de "conexión digna" con el resto del país.

El parlamentario abulense asegura que estos problemas tienen impacto directo en la vida diaria de muchas personas, sobre todo los mayores, "que ya no pueden desplazarse sin ayuda", pero también estudiantes "que tardan horas en volver a casa o familias que viven pendientes de un servicio que el Gobierno amenaza con recortar”.

Por todo ello, el Partido Popular mantiene su ofensiva en el Congreso de los Diputados para, según Palencia, "proteger" el derecho de los castellanos y leoneses a moverse, a trabajar, a estudiar y a mantener sus vínculos con otros territorios.

“Sánchez y Puente llaman movilidad sostenible a lo que en realidad son recortes disfrazados de modernidad", advierte el diputado, quiene insiste ne la apuesta del PP por "blindar" las paradas del autobús rural para que ningún pueblo pierda su conexión directa, mejorar la calidad del tren con un plan de puntualidad y mantenimiento, y poner en marcha un plan de incentivos para los aeropuertos de Castilla y León.

La iniciativa del Partido Popular propone un plan de convergencia, que establezca y garantice por ley unas condiciones mínimas de transporte en todas las provincias, que impida que la brecha entre territorios siga creciendo.

“No podemos hablar de transporte sostenible sin antes garantizar el derecho a un transporte público de calidad y universal. Castilla y León no pide privilegios, pide igualdad y libertad.”, afirma Palencia.

Por último, el dirigente popular llama a los diputados del PSOE de Castilla y León a que voten a favor de estas propuestas y que dejen de ser "colaboradores necesarios" de los recortes de Pedro Sánchez y Óscar Puente. Una petición que Palencia hace extensible también a los diputados de Vox, "para que decidan si vuelven a hacer pinza con el PSOE, o se ponen del lado de los castellanos y leoneses”.