Insuperable: 28 veces detenido en lo que va de año en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional detenían este pasado lunes un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de un vehículo. Unos hechos que tenían lugar en el paseo Juan Carlos I de la capital vallisoletana cuando una vecina alertaba de que un individuo se encontraba forzando la ventanilla de un vehículo aparcado. Viendo que estaba siendo observado abandonó el lugar de los hechos en patinete eléctrico.

El ordenador fue recuperado en el lugar donde había sido abandonado, y los agentes comprobaron que el vehículo presentaba signos de forzamiento en la ventanilla trasera derecha, sin llegar a fracturarse. Tras diversas gestiones, se logró localizar al propietario del vehículo, quien confirmó que lo había dejado estacionado la noche anterior en perfecto estado y cerrado.

El equipo informático fue entregado al legítimo propietario. Gracias a las diligencias practicadas por el grupo especializado en delitos contra el patrimonio, se logró la plena identificación del presunto autor, ordenándose su localización y detención. En la mañana del 27 de octubre, se procedió a su arresto como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Y no fue nada sorprendente descubrir quién era el autor de los hechos. Un viejo conocido de la Policía de Valladolid ya que acumula 32 detenciones, de las que 28 se han producido en los diez meses de este año. Todo un récord. Cabe destacar que 15 de estas detenciones han tenido lugar entre mayo y octubre de 2025.

Tan sólo 3 días antes de esta última detención este mismo varón había sido arrestado intentando robar un patinete interviniéndole en ese momento un ordenador y un espejo de una motocicleta. Esta detención tenía lugar tan sólo unas horas después de haber sido puesto en libertad por un delito de hurto.

Este individuo, al igual que otros autores de este tipo de ilícitos, actúa en horarios nocturnos y zonas poco transitadas, dificultando su detección en flagrancia. Su método habitual consiste en el uso de medios violentos para acceder al interior de los vehículos y sustraer objetos de valor. Paralelamente, se venían investigando diversos robos en el interior de vehículos, tanto en garajes como en vía pública, con un modus operandi consistente en la fractura de ventanillas o el forzamiento del bombín, y posterior sustracción de objetos de valor. Algunos de estos efectos fueron posteriormente vendidos, por lo que la investigación continúa abierta y no se descarta su implicación en otros hechos de similares características.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad. ¿Cuándo será el próximo delito?