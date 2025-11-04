La Junta adecúa 269 kilómetros de caminos rurales en Castilla y León

Tras una inversión cercana a los siete millones de euros, la Junta ha logrado adecuar 269 kilómetros de caminos rurales de titularidad municipal después de32 actuaciones en Castilla y León. Así lo ha manifestado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante una visita a la localidad abulense de Muñogalindo, donde acompañada entre otros, por el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, conocía las obras que se ejecutan en el oeste de la provincia.

«Estas actuaciones favorecen la actividad agraria, permiten la conexión entre localidad, reducen los riesgos del tránsito de maquinaria agrícola por carreteras convencionales y mejoran el acceso a explotaciones y servicios básicos», ha indicado.

González Corral ha defendido este tipo de actuaciones que reflejan el apoyo de la Consejería a los municipios dentro de los planes de impulso de las infraestructuras rurales y el esfuerzo inversor del Gobierno autonómico con el fin de dotar a los municipios de infraestructuras básicas de calidad, especialmente en zonas agrarias».

El camino rural de Muñogalindo, ya finalizado, mientras que el resto de la red concluirá antes de finales de año, dará servicio a los agricultores y ganaderos ubicados en unas 2.500 hectáreas de ambos municipios. Se ha convertido en una plataforma de cinco metros de anchura con una capa de 15 centímetros de zahorra artificial, adaptando el diseño a las necesidades de uso y mantenimiento. En todas las intervenciones previstas se han respetado las trazas existentes, optando por hormigón en los tramos con mayor tránsito o pendiente, y zahorra artificial en el resto, lo que garantiza su durabilidad y facilita su conservación por parte de los ayuntamientos. Además, se han ejecutado las obras de drenaje necesarias para mejorar la evacuación de aguas y preservar la infraestructura.

Actuaciones en Ávila

Por último, González Corral también ha precisado que durante la presente legislatura, la Consejería Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha participado en cuatro actuaciones de adecuación de 64 kilómetros de caminos de ámbito municipal en la provincia de Ávila, con una inversión cercana a los 2 millones de euros. En concreto, los referidos a la Sierra de la Paramera, el camino «El Burgo» en Las Berlanas, los caminos agrícolas de la zona Ávila Norte y el actual proyecto en ejecución de Ávila Centro Oeste.