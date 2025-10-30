Junta y Diputación impulsan el Fondo de Cohesión Territorial 2025 para municipios menores de 1.000 habitantes con una inversión de 2,6 millones

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, informó del Fondo de Cohesión Territorial 2025, impulsado por la Junta de Castilla y León en colaboración con la Diputación y los ayuntamientos, que está destinado a los municipios de la provincia con menos de 1.000 habitantes, con una dotación total de 2.616.808,70 euros.

Javier Iglesias detalló que este Fondo, cuyas bases se llevarán este viernes 31 de octubre al Pleno de la Diputación para su aprobación, tiene como finalidad financiar inversiones en infraestructuras y equipamientos municipales básicos, contribuyendo a garantizar los servicios mínimos y obligatorios en los pueblos más pequeños de la provincia.

La financiación se distribuye en un 50% que aporta la Junta de Castilla y León, mientras que el 25% lo aporta la Diputación de Salamanca y el otro 25% por los propios ayuntamientos.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, que estuvo acompañado en la presentación del diputado de desarrollo rural, Antonio Labrador, destacó que este programa “es un ejemplo de colaboración entre administraciones que da resultados tangibles y mejora la vida de los vecinos del medio rural”. Según señaló, “cada euro invertido en los pueblos es una apuesta por el futuro de nuestra provincia y por la igualdad de oportunidades entre quienes viven en el campo y quienes viven en la ciudad”.

Las ayudas permitirán a los ayuntamientos realizar obras de mejora en servicios básicos, como pavimentaciones, abastecimiento, saneamiento, alumbrado o instalaciones municipales, que contribuyen a mantener en buen estado los equipamientos locales y a fortalecer el bienestar de los vecinos.

El Fondo de Cohesión Territorial se gestiona a través de la Diputación Provincial, que coordina la tramitación y el seguimiento de las inversiones. Las solicitudes de los ayuntamientos se presentarán en sede electrónica en un plazo de quince días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Con esta nueva edición del Fondo, la Diputación de Salamanca reafirma su voluntad de seguir apoyando a los municipios más pequeños, asegurando que “ningún pueblo, por pequeño que sea, quede atrás”.