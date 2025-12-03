La octava edición de Entic aborda en Valladolid los retos de la IA y su aplicación a la ciberseguridad para “mejorar la vida de la gente”

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, inauguró hoy en Valladolid el VIII Encuentro Tecnológico (Entic) Castilla y León, una cita que busca “compartir conocimiento y reflexionar sobre el futuro digital y para poder extraer consecuencias respecto a cómo mejorar la vida de las personas”.

La jornada, organizada por la empresa de servicios digitales Inetum y la Junta, se prolongará durante toda la mañana en el Hotel Palacio Santa Ana de Arroyo de la Encomienda y en ella se abordarán retos como el uso de la inteligencia artificial y su aplicación a cuestiones como la mejora de la ciberseguridad.

El mánager general de Inetum, Ion Ander Bordonaba, señaló que esta cita, que se desarrolla con el lema ‘Digital Impact for a Better Future’, es “un encuentro fundamental donde poner en valor todo lo que la tecnología puede hacer por nuestros ciudadanos, por la sociedad y por las empresas”. En su opinión, la confluencia de empresas, organizaciones e instituciones es una de las grandes aportaciones de Entic, que pretende “poner un granito arena para seguir promocionando el impulso y la digitalización para que sea de utilidad para todos los ciudadanos”.

Por su parte, Sanz Merino recalcó la estrecha colaboración de la Junta con Inetum, en proyectos que afectan a varias consejerías “en distintos proyectos vinculados a los servicios públicos” y al desarrollo de las capacidades de Castilla y León en general, desde la administración hasta las empresas o universidades.

En declaraciones recogidas por Ical, el consejero se refirió la inteligencia artificial, algo que “si en algún momento se ha visto como una moda, ahora ya no es una opción”. “Es algo que debemos de tener en cuenta: tenemos que utilizarlo y tenemos que utilizarlo bien, porque es una de las principales herramientas de transformación digital de nuestra sociedad”, apuntó.

Sanz Merino señaló que la IA ha duplicado prácticamente su mercado en el mundo y apuntó que, en el caso de España, el 60 por ciento de las empresas ya utilizan de una manera o de otra la inteligencia artificial, sea en procesos muy primarios o complejos”. En ese sentido, afirmó que la Administración de Castilla y León se vale de esa herramienta, por ejemplo, en un proyecto de gestión de expedientes que ha permitido contar ya con 1.500 expedientes procedimientos administrativos digitalizados.

“Seguimos trabajando para simplificarlo, para hacer las cosas más fáciles a las personas que se relacionan con la administración”, explicó en alusión a otros procesos como que la IA supone “una ayuda inestimable”, por ejemplo, para la lectura óptica de documentos a través de sistemas de lectura del lenguaje (LLM), para trazar “un primer triaje” y derivarlos a la oficina correspondiente. Todo ello dentro de un ámbito en el cual, en la actual legislatura, desde 2022, la Junta ha invertido 67 millones de euros en este ámbito.

Ciberseguridad

En cuanto a su aplicación a la ciberseguridad, explicó que “parece que el uso de la IA está monopolizado por los malos en materia informática”, si bien Castilla y León, no solamente en el ámbito de la administración, sino también las empresas, cuentan con polos muy importantes en León, Salamanca o Valladolid, de empresas que son un referente nacional y con clientes internacionales en cuestiones de ciberseguridad.

Además, se refirió a que la Junta cuenta con su propio centro de ciberseguridad, en el cual han duplicado la inversión, al pasar de 800.000 euros a 2 millones anuales, ya que “cualquier inversión en tecnología y en innovación supone sin duda una mejora para los ciudadanos” y por que es preciso “garantizar la seguridad de los datos y de todas las comunicaciones de las personas que se relacionan con la administración autonómica”.

Así, se refirió a la participación del Ejecutivo autonómico en un programa piloto junto al Centro Criptológico Nacional, vinculado a las alertas o a la gestión de incidentes, que solo el pasado ejercicio gestionó 19.000 avisos, entre los cuales “muy pocos” eran compromisos de seguridad, ya que han podido aplicar “soluciones preventivas”.

En el área de la investigación, aludió a Caléndula, el segundo superordenador por capacidad de toda España, ubicado en el Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), ubicado en el campus de Vegazana de la Universidad de León, en el cual han “multiplicado por diez su capacidad” y se está construyendo “un nuevo centro para desarrollar todas sus potencialidades”.

Asimismo, aludió a la colaboración “con muchísimos organismos, empresas, universidades y organismos como la UME o el Incive”, en proyectos para detectar imágenes creadas por IA o crear comunicaciones seguras mediante sistemas cuánticos. “Somos la punta de lanza de este tipo de herramientas que se están experimentando en nuestra comunidad, en Castilla y León, y que llegará un día en el que formen parte de nuestra vida cotidiana”, completó.