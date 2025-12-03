La Junta construye 144 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven asequible en Burgos con una inversión de 19 millones

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), impulsa la promoción de 144 viviendas colaborativas destinadas al alquiler. El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha visitado las obras de construcción de esta promoción que tiene por objetivo dotar a la ciudad de Burgos de una oferta suficiente y adecuada para los jóvenes demandantes de vivienda.

Se trata de un conjunto de edificios situado en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Burgos y ubicada en la calle Lazarillo de Tormes, en su confluencia con la calle Esteban Sáez de Alvarado. El conjunto conforma una manzana completa, delimitada por dos viales rodados y dos peatonales, en un entorno próximo al río Vena.

La promoción se distribuye en cinco edificios: uno de 56 viviendas, dos de 24 viviendas y otros dos de 20 viviendas. Entre los edificios, a la altura de la calle, se disponen caminos peatonales y zonas verdes ajardinadas.

En la planta de sótano común se ubican las plazas de garaje, los trasteros asignados a cada vivienda y los cuartos destinados a las instalaciones generales del conjunto (caldera centralizada, cuartos técnicos, etc.). Todas las viviendas cuentan con plaza de aparcamiento propia.

En la planta baja de dos de los edificios de 24 viviendas se encuentran las zonas de coliving/coworking, destinadas al uso comunitario de los residentes, en total cerca de 800 m² distribuidos en salas de distintos tamaños, configuraciones y usos. Las viviendas cuentan con una superficie útil de 60 m², distribuidos en salón-cocina abierta y totalmente equipada, dos dormitorios, dos baños completamente equipados y una terraza de 6 m².

Las viviendas disponen de calefacción por suelo radiante y un sistema de ventilación de doble flujo con recuperador de calor. La calefacción y el agua caliente se generan mediante un sistema centralizado alimentado por biomasa, un combustible ecológico, eficiente y de bajo impacto ambiental.

Las viviendas se construyen siguiendo los estándares de calidad del sello Tuya Vivienda y alcanzan una calificación energética A. Una vez finalizada la promoción, estas 144 viviendas estarán destinadas a jóvenes menores de 36 años, facilitando su acceso a una vivienda moderna, eficiente y de alta calidad.

Previsiones de adjudicación de las viviendas

La previsión de terminación de la promoción es en al año próximo 2026, de modo que tras una convocatoria pública y tras un sorteo ante notario, serán adjudicados los contratos para que en el mismo 2026 comiencen los jóvenes a disfrutar de las viviendas.

Promociones de vivienda pública en Castilla y León y en Burgos

Junto a estas actuaciones, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, distribuidas en 130 promociones.

En la provincia de Burgos, actualmente, se están desarrollando distintas promociones de construcción de vivienda nueva que ponen a disposición 355 viviendas con una inversión de 47 millones de euros distribuidas de la siguiente manera; en alquiler un total de 210 viviendas:

-144 en Burgos (en construcción).

-38 en Aranda (en construcción).

-28 en Miranda de Ebro (en construcción).

En venta, con un descuento del 20 % a los jóvenes de menos de 36 años, un total de 145 viviendas:

-31 en Burgos Villimar (obra ya adjudicada).

-114 en distintos municipios de la provincia: Briviesca, Roa, Peñaranda de Duero, Villarcayo, Canicosa, Villadiego o Melgar de Fernamental entre otros, en los que se trabaja con los Ayuntamientos en distintas fases, siendo alguna de ellas con construcción industrializada.

A parte de estas, se han adquirido a la SAREB 20 viviendas y se han rehabilitado en la legislatura dentro del programa Rehabitare otras 20, que con las 51 ya rehabilitadas anteriormente hacen 71 viviendas, que sumadas a las anteriores hacen un total de 446 viviendas.

Parque público de viviendas protegidas de la Junta en Burgos

Burgos parte de un parque de viviendas de alquiler social preexistente construido por la Junta de 364 viviendas. El Ejecutivo autonómico también había construido otras 660 en venta de protección pública, lo que hace una acción de construcción en la provincia, entre la ya realizada y nueva construcción, de 1.275 viviendas.