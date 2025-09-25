La Junta mantiene el 15 de octubre como fecha para publicar los Presupuestos de 2026

El Gobierno que preside Fernández Mañueco en Castilla y León ya tiene listo el límite de gasto no financiero para 2026, el conocido como ‘techo de gasto’, que sirve de base para la elaboración del Presupuesto General de la Comunidad para el próximo ejercicio.

En concreto, incorporará un objetivo de déficit del 0,1 por ciento, equivalente a unos 80 millones de euros, y las entregas a cuenta comunicadas en julio por “correo electrónico" por el Ministerio de Hacienda, que ascienden a 9.523 millones -9.449 millones con las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, a los que habría que sumar otros 729 millones de euros correspondientes a la liquidación positiva del ejercicio 2024-, según ha informado este jueves el consejero de Economía y Hacienda,, Carlos Fernández Carriedo.

El también portavoz de la Junta espera la actualización de algunas variables y cifras antes de aprobar en el Consejo de Gobierno el acuerdo que recoge el ‘techo de gasto’ y el cuadro macroeconómico, por “prudencia”.

"Lo tenemos terminado (el presupuesto) pero algún dato importante que puede modificarse por aportaciones del Estado", insistía Carriedo sobre posibles variaciones en estas cuantías, nucleares como fuente de ingresos para el presupuesto autonómico

Además, ha asegurado que la Junta mantiene el compromiso de presentar el proyecto de ley de los nuevos presupuestos antes del 15 de octubre, como marca el Estatuto de Autonomía.