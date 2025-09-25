Veleza, gana el ‘Premio A Profesional Autónoma’ de CaixaBank en Castilla y León

La burgalesa María Vélez ha sido reconocida como la ganadora de la quinta edición del Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en Castilla y León por su proyecto Veleza. Estos galardones tienen el propósito de poner en valor la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España, reconociendo al mismo tiempo la aportación de dicho colectivo a la sociedad y economía española.

María Vélez, emprendedora en el ámbito del bienestar y la estética, ha puesto en marcha, Veleza, un innovador servicio itinerante que lleva tratamientos de bienestar y belleza con productos de cosmética ecológica a los pueblos de la Ribera del Duero burgalesa. Tras más de 20 años de experiencia en el sector, decidió emprender en 2021 con un modelo qué apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y el impacto social, acercando servicios de calidad a zonas rurales y mejorando la calidad de vida de personas mayores y con movilidad reducida. Su iniciativa ha recibido reconocimientos como el Premio Iniciativa Emprendedora FAE-Asemar, el Premio Nacional Impulsa el Autoempleo de Cruz Roja Española, finalista de los premios Corresponsables en categoría Redes Sociales o finalista al Mejor Proyecto Empresarial de AJE Burgos.

Para la elección de la ganadora, el jurado, formado por directivos y directivas de CaixaBank y expertos independientes, ha valorado la excelencia empresarial de las candidatas, tanto en lo referente al éxito de su actividad empresarial como a su trayectoria profesional. Entre los aspectos que se consideran, se encuentran el grado de desarrollo y éxito del negocio, la innovación aplicada, el impacto en la creación de empleo y los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, entre otros.

La fase territorial del Premio A Profesional Autónoma reconoce los mejores proyectos procedentes de las diversas comunidades autónomas, con 11 ganadoras (una por cada Dirección Territorial de CaixaBank). De entre los 11 proyectos, se seleccionarán cinco para optar al galardón nacional.

María Vélez competirá, junto con las otras diez premiadas a nivel territorial, por el galardón nacional, con una dotación económica de 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal, recibirá un diploma acreditativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Además, entre las ganadoras de la fase territorial, se seleccionará a una de ellas para que pueda realizar un curso de la oferta formativa de la escuela de negocios digital Founderz.

El director Territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha destacado que, “en CaixaBank, queremos poner en valor el talento, el esfuerzo y la capacidad de liderazgo de las profesionales autónomas que, con sus proyectos, impulsan el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo en nuestro país”. “Este premio refleja nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y el reconocimiento al emprendimiento femenino”, ha añadido Cuartero.

Para optar a estos premios, las candidatas debían dedicarse a cualquier sector de manera autónoma y contar con una actividad empresarial de al menos dos años de antigüedad.

Compromiso con la excelencia empresarial

CaixaBank es consciente de la importancia que tienen las profesionales autónomas en el peso de la economía y lanza estos premios como muestra de apoyo y reconocimiento a este colectivo clave. Estos galardones se enmarcan en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage,, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, funcional, generacional, cultural...

Asimismo, CaixaBank promueve diferentes premios y reconocimientos a la excelencia académica (Premios WONNOW), líneas de acción vinculadas al deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto) y entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap).