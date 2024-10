La Junta ve "más cerca" la aprobación del techo de gasto si se tiene en cuenta los intereses de Castilla y León

Un poquito más cerca. Así parece que ve el portavoz de la Junta y consejero de Economíay Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, la aprobación del techo de gasto, para que sean un realidad los Presupuestos autonómicos de 2025. Así lo señaló tras reunirse con todos los grupos políticos, excepto Vox, que declino la invitación para "no participar en ese teatrillo", como señaló su portavoz, Juan García-Gallardo.

En este sentido, insistió en que si se piensa en Castilla y León está “más cerca” el acuerdo sobre el techo de gasto, y añadió que hasta el miércoles 30 de octubre hay “margen” para negociar con la oposición, y después de la votación, con independencia de su resultado, también. "Sigo viéndolo difícil, pero tampoco lo veo imposible", reiteró.

“Nunca veo malas intenciones en nadie”, señaló el consejero en su comparecencia, por lo que optó por dejar en manos de los periodistas la valoración sobre la condición previa del PSOE para que determinen si lo hace para ”contentar" a Pedro Sánchez o con otra finalidad, ya que el portavoz socialista, Luis Tudanca, exigió “reciprocidad” al PP, para que respalde la senda de estabilidad y los Presupuestos Generales del Estado, así como las cuentas de ayuntamientos como León o Palencia, donde los socialistas están en minoría.

Por este motivo, Fernández Carriedo rechazó las “condiciones previas” planteadas por el PSOE para abstenerse en la votación del próximo miércoles, 30 de octubre, sobre el límite de gasto no financiero para 2025, conocido como techo de gasto. Por ello, le pidió que reconsidere su posición inicial y que piense en Castilla y León, no en lo que sería “bueno” para el presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, al tiempo que instó a Vox, antiguo socio del PP, a abandonar su negativa a apoyarlo.

Fernández Carriedo, afirmó, se queda con que los socialistas han acudido a la reunión y lamentó que hayan planteado exigencias que en su opinión no tienen “nada que ver” con lo planteado por la Junta. “Aquí hemos venido a hablar de los problemas de Castilla y León”, señaló el portavoz, así como a analizar los “retos y desafíos” que afronta la Comunidad, por lo que les invitó a que “reconsideren” su posición y tomen una decisión final sobre el sentido de su voto en función de los intereses de Castilla y León.

“Hemos venido a hablar de Castilla y León, somos la Junta", reiteró en varias ocasiones el portavoz y responsable de Hacienda e insistió en que la negociación debe circunscribirse al techo de gasto, que es lo que se vota el miércoles en las Cortes, no sobre otros ámbitos competenciales como los ayuntamientos, sobre los que, indicó, un consejero no puede fijar la posición de los grupos municipales, ni tampoco sobre el Congreso de los Diputados.

De la misma forma, insistió en que la Junta quiere dialogar “con todos” los partidos, pero sobre el límite de gasto no financiero o sobre el anteproyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, que recogen un déficit máximo del 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo a lo planteado por el Gobierno de España en su senda de estabilidad. Por ello, remarcó que la negociación debe estar vinculada a los documentos que han puesto encima de la mesa y no sobre sobre la posición del PP o de los grupos municipales.

En cuanto a Vox, Fernández Carriedo lamentó que no acudieran a la cita de hoy, pero señaló que están “a tiempo” de reconsiderar su posición a no apoyar las nuevas cuentas y deseó que haya “algún encuentro” que permita “acercar” posiciones. En su opinión, la dirección nacional del partido no ha permitido a sus dirigentes en la Comunidad sentarse a negociar con la Junta quizás, dijo, “por miedo” a que hablaran de los problemas de Castilla y León y alcanzaran algún tipo de acuerdo.

Sobre peticiones de Soria ¡YA!, que planteó un helicóptero medicalizado, una avioneta de incendios, una ambulancia y los estudios de Medicina, el consejero respondió que lo que sea bueno para una provincia, lo es para el conjunto, pero advirtió que la Junta no acepta “privilegios”, ni “tratos de favor”, ni tampoco proyectos que supongan un “perjuicio” para el resto. De esta forma, analizarán sus demandas en el “contexto general” de la Comunidad y valoró su disposición al acuerdo sobre el techo de gasto. Además, la próxima semana, el consejero portavoz tiene previsto mantener encuentros con Pedro Pascual (Por Ávila) y la UPL.

Nuevos contactos

Este fin de semana, según Fernández Carriedo, los grupos tienen la ocasión de hacer una “reflexión” sobre su posición, de forma que el PSOE deje de lado su “posición inicial” de vincular cualquier avance a las cuentas nacionales y para que Vox se incorpore a la senda del diálogo. “Yo sí que seguiré haciendo algún contacto”, dijo, para añadir que siguen abiertos al diálogo y, después del miércoles, si no se aprueba el techo de gasto también, ya que apuntó la Junta sigue tendiendo su “mano”.

Finalmente, el titular de Hacienda defendió la “hoja de ruta” que ha seguido la Junta al presentar un “buen” documento de partida, en relación al techo de gasto y el anteproyecto de presupuestos, que recomendó también para el ámbito nacional. Además, evitó aclarar que haría la Junta si el miércoles se aprueba el límite de gasto no financiero, más allá de garantizar el “diálogo” a la oposición, si bien reconoció que el futuro de las cuentas está en manos de lo que haga el PSOE y Vox, que suman mayoría absoluta.

Abstención

Antes de comparecer Carlos Fernández Carriedo, intervinieron los portavoces de los distintos grupos. El socialista Luis Tudanca avanzó que su formación se plantea “seriamente” abstenerse en la votación del próximo miércoles para facilitar la aprobación del límite de gasto no financiero del ejercicio de 2025, conocido como techo de gasto, pero pide al PP “reciprocidad” y “generosidad” en ayuntamientos, como León o Palencia, así como en el Congreso de los Diputados para que salga adelante la nueva senda de estabilidad y los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Tudanca reconoció que es “difícil” lo que propone, pero parafraseando al propio portavoz de la Junta, señaló que no es “imposible” por lo que abogó por hacerlo “factible” para que el miércoles que viene las Cortes aprueben el techo de gasto, que tiene un montante de 13.490,5 millones de euros.

“Ahora tienen que hacer algún movimiento”, afirmó el portavoz socialista, quien señaló que "la pelota está en su tejado", para que los socialistas decidan finalmente abstenerse y con ello permitir la aprobación del techo de gasto de 2025. Por tanto, Tudanca indicó que las negociaciones siguen abiertas en los próximos días para tratar de lograr un “punto de encuentro”, tras la reunión de este viernes, pero reconoció: “Estamos más cerca, que ayer”.

Tudanca argumentó que la decisión de su grupo se ha adoptado por “responsabilidad”, “coherencia” y "pensando en el interés general" de Castilla y León y España, así como con “plena autonomía”, puesto que plantea al PP no sólo que permita aprobar los presupuestos municipales en ayuntamientos como León o Palencia, sino también en el Estado, con el fin de evitar, como señalan los 'populares, que los partidos “más extremistas” condicionen las políticas presupuestarias del país.

De esta forma, el líder autonómico del PSOE pidió “responsabilidad mutua” al PP en aras de la defensa de los intereses de los castellanos y leoneses, pero también del conjunto del país, por lo que invitó a los 18 diputados del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a facilitar la aprobación de la nueva senda de gasto cuando llegue a la cámara, así como los Presupuestos Generales del Estado, que supondrían la llegada de 346 millones más a la Comunidad. Además, señaló que no pueden pretender que los socialistas acepten todos sus planteamientos y sean “cómplices” de sus políticas “a cambio de nada”.

“La puerta está abierta”, insistió Luis Tudanca quien señaló que ahora Fernández Carriedo tiene que hablar con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acerca de su propuesta y añadió que seguirán negociando en los próximos días con “seriedad” y “transparencia”. Además, apuntó que los socialistas no han elegido los tiempos, ni que el PP hubiera hablando con ellos antes de presentar el techo de gasto y el anteproyecto de unos presupuestos, que tildó de nuevo de “fake”. “Es muy fácil, sólo pido reciprocidad", pero advirtió de que si no la ofrecen ellos también, no se puede dar por hecho el sentido de su voto.

En cualquier caso, insistió en que el PP y la Junta tiene que hacera ahora la “digestión” sobre su propuesta y añadió que la votación del miércoles no el “punto final”, porque en un mes y medio se puede presentar otro acuerdo sobre el límite de gasto no financiero. Tudanca reiteró que Fernández Mañueco tiene un gobierno en “minoría” y en una situación de “fragilidad” en la que consideró sería “bueno” que Castilla y León, pero también España, tuviera presupuestos, para tener “cierta estabilidad social y económica en la Comunidad”.

Otras peticiones

Además, de la “generosidad y responsabilidad mutua” entre PP y PSOE en los ayuntamientos, la Comunidad y el país, el portavoz socialista también planteó una seria de “condiciones y requisitos” a la Junta “si esta puerta se abre finalmente” con el techo de gasto. Así, reclamó el despliegue completo de los programas y ayudas del diálogo social; una política de vivienda “ambiciosa”, con un parque de alquiler social, el blindaje “de por vida” de la vivienda pública y la contención de precios de compra y alquiler; inversiones para fortalecer la sanidad, la reducción de listas e inversiones en salud mental, junto al "rescate" del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

A todo ello unión la gratuidad de los libros de texto, la aprobación de una ley de reto demográfico con incentivos fiscales a pobladores y empresas, la igualdad en el acceso a los servicios públicos en el territorio, una política fiscal nueva que no contemple “regalos” a los ricos, sino beneficios a los que más lo necesitan y un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, además de las inversiones provincializadas sin ejecutar desde hace años.

Tudanca reconoció que al PSOE le sigue pareciendo una “maniobra electoralista” y un “acto de propaganda” la presentación del anteproyecto de presupuestos, sin pasar por el Consejo de Gobierno, lo que para él indica que la Junta no tiene una intención real de que se aprueben. No obstante, señaló que sin la “extrema derecha” en el gobierno, el PSOE actuaría con “responsabilidad” y puso en valor la forma en que su partido entiende la política, ya que remarcó acude a la reunión del presidente o el consejero de Economía, a diferencia de lo que hace la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y recordó que el PSOE ha llegado a acuerdos presupuestarios con el PP desde la oposición en los ayuntamientos de Burgos y Ponferrada (León), informa Ical.

Soria¡YA!

Soria ¡YA! supedita su apoyo en el debate de la aprobación del techo de gasto del miércoles a cuatro peticiones para incluir en el anteproyecto de presupuestos de Castilla y León para 2025 un helicóptero medicalizado y una segunda UVI móvil, los tres primeros años de los estudios de Medicina en Soria, la recuperación de la avioneta de extinción de incendios en la base de El Amogable y la construcción del 10 por ciento en la provincia soriana de la vivienda de protección oficial comprometida por la Junta hasta 2027.

Según apuntó su portavoz, Ángel Ceña indicó, las cuatro peticiones deben ser incluidas “sí o sí” en el anteproyecto de presupuestos para que la formación dé su sí tanto al techo de gasto como a las cuentas.

No obstante, abrió la posibilidad de la abstención en el techo de gasto si durante los próximos días Carriedo mantiene la negociación abierta con Soria Ya sobre estas cuatro cuestiones, dado que para su inclusión y posterior aprobación en las cuentas, se necesitaría aprobar previamente el techo de gasto.

Ceña valoró que Carriedo “no se ha cerrado en banda a negociar” las cuatro peticiones “concretas” que el portavoz de Soria Ya, recordó, “no suponen un gran desembolso y se pueden hacer en el año 2025”, aunque señaló que “no se ha mostrado dispuesto a estudiar ninguna en especial”, dado que “dependían de consejerías que no eran Economía y tenía que trasladarlas a los consejeros correspondientes”.

En todo caso, el representante de Soria ¡YA! recordó que, por el momento, la posición de su partido con respecto a la aprobación del techo de gasto que se debate el miércoles es negativa, y que “si no hay un compromiso con estas cuatro peticiones, no aprobaríamos el techo de gasto”.

Abstención de Igea

Por último, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ofreció su abstención, e incluso el apoyo en la votación del techo de gasto del miércoles “si fuera preciso”, para que este salga adelante y se pueda debatir en las Cortes de Castilla y León el proyecto de presupuestos para la Comunidad del año 2025: “Hay que jugar”.

Asimismo, consideró que “hay que ir al debate de los presupuestos” porque es “el debate esencial de la política” y muestra “cómo queremos gastar el dinero público para decirle a los ciudadanos cuáles son las prioridades”.

Por ello, y ante la “oportunidad de hacer política de verdad, que se hace en el Parlamento con acuerdos”, Igea pidió a Carriedo “solo una cosa” para abstenerse e incluso apoyar el techo de gasto que se vota el miércoles en el pleno de las Cortes: “Si se aprueba el techo de gasto, que no retiren antes del debate la ley y el proyecto de presupuestos”.

Y es que Igea considera “casi seguro” que el techo de gasto saldrá adelante tras la oferta “generosa e inteligente” del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, de abstenerse para que el techo de gasto salga adelante si el Partido Popular hace lo mismo en el Parlamento nacional.

“En una situación como esta, en la que se puede, por primera vez, construir una mayoría alternativa” sin la presencia de Vox en los acuerdos, Igea apuntó que “hay que hacer política”. “Si nos negamos, lo que haremos será incrementar el descrédito de la política”, apuntó el procurador del Grupo Mixto, por lo que pidió a todos los grupos aprovechar esta “oportunidad para todos” porque la aprobación del techo de gasto el miércoles “abre la posibilidad de hacer política de verdad”.

De hecho, Igea consideró que el miércoles se puede dar “un ejemplo de que es posible” el acuerdo entre partidos diferentes ante el país, que “se enfrenta a los presupuestos de carácter nacional”. Por ello, pidió al PP que haga “a nivel nacional” lo que el PSOE ha propuesto hoy a nivel autonómico, permitiendo la aprobación del techo de gasto en el Parlamento nacional y liberando a la nación "del chantaje de quienes quieren destruirla”.

“Si desaprovechamos esta oportunidad, le volveremos a decir a la gente que somos incapaces de hacer nuestro oficio, que somos incapaces de acordar con nadie y solo somos capaces de imponer nuestras mayorías”, concluyó.