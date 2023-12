La Junta refuerza el apoyo a los viajeros de Castilla y León

El Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco está empeñado en mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses, y entre ellos los que trasladarse fuera de su ciudad a trabajar o estudiar. Por este motivo, sigue reforzando el apoyo a los viajeros de la Comunidad. La Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que dirige María González Corral, ha destinado numerosas ayudas económicas ante las demandas que realizan estos ciudadanos.

La última medida es incrementar hasta los 13,2 millones de euros el importe de la subvención a Renfe para bonificar el 25 por ciento del precio de los diferentes títulos multiviaje para los viajeros recurrentes de Media Distancia Alta Velocidad en los trayectos declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) por la Administración General del Estado.

El aumento será de 1,2 millones de euros en la anualidad de 2023, la primera de las cuatro por las que se suscribió el convenio con la operadora ferroviaria, como consecuencia del aumento en la venta de estos abonos, disponibles para todos los ciudadanos que se encuentren empadronados en cualquiera de los municipios de Castilla y León en los trayectos declarados como OSP.

En relación a estos acuerdos, el primero de sus características a nivel nacional, se firmó el 2 de diciembre de 2022 por un montante de 9,6 millones de euros y cuenta con cuatro adendas (29 de diciembre de 2022 y 31 de enero, 8 de marzo y 29 de noviembre de 2023) aparejadas a las sucesivas nuevas declaraciones de trayectos como OSP.

En la actualidad, a falta de que la Administración General del Estado atienda la solicitud de la Junta para declarar como OSP los trayectos que restan dentro de Castilla y León, la bonificación del 25 por ciento se está aplicando a las tarifas de los títulos de transporte multiviaje (Tarjeta Plus 10-45, Tarjeta Plus 50, Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante).

Es decir, en los trayectos Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia, Medina del Campo-Madrid, Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia, Medina del Campo-Zamora, Zamora-Sanabria, Zamora-A Gudiña, Sanabria-A Gudiña y Sanabria-Ourense.

Transporte Público

Por otra parte, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ocho millones de euros a las concesionarias del servicio de transporte público de viajeros por carretera de titularidad autonómica para compensar parte del déficit de explotación del ejercicio 2024.

Más en concreto, este adelanto se destinará a las 17 empresas que, encargadas de cubrir los trayectos de un total de 65 concesiones, han soportado un déficit superior a los 500.000 euros durante el ejercicio 2023. Esta iniciativa es similar a la que el Gobierno autonómico puso en marcha el pasado mes de diciembre de 2022.

Este anticipo se viene a sumar a los más de 40 millones de euros que el Gobierno autonómico ha destinado durante 2023 tanto al mantenimiento de este servicio público esencial como a la viabilidad y los puestos de trabajo de las adjudicatarias que lo prestan.

Este esfuerzo económico que realiza la Junta con el transporte público de viajeros por carretera se enmarca dentro de su objetivo de adoptar medidas que favorezcan y garanticen unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles a la ciudadanía, especialmente en el medio rural, y viene a dar cumplimiento al mandato que tiene de asegurar el sostenimiento económico-financiero de las entidades que prestan este servicio básico y fundamental, tal y como recoge el artículo 10 de la Ley 9/2018 de 20 de diciembre, y, por ende, el mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector.

La necesidad de prestar el servicio público de transporte en las condiciones actuales, con más de un 63 por ciento de sus rutas con menos de 5.000 viajeros al año, y armonizarlo con las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de nuestra Comunidad, da lugar a un modelo que, para mantener el 100 por ciento de las rutas, consiguiendo vertebrar las conexiones entre los diferentes municipios castellanos y leoneses y sus residentes, exige a la Administración autonómica asegurar la liquidez de las empresas concesionarias.