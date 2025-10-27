La Junta supera los 21 millones de euros en la bonificación de los abonos de tren para viajeros recurrentes

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha firmado una nueva modificación del convenio de colaboración con Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A., destinado a bonificar los abonos ferroviarios Avant en la Comunidad. En concreto, con la octava modificación del convenio se incrementa la anualidad de 2025 en 1.950.000 euros, hasta alcanzar un total de 6.492.186,43 euros.

Con esta ampliación, la inversión acumulada desde la firma del convenio el 2 de diciembre de 2022 asciende a 21,7 millones de euros, consolidando esta iniciativa como una de las medidas con mayor impacto territorial y social impulsadas por la Junta en materia de movilidad sostenible.

La financiación del convenio se distribuye en distintas anualidades, con una dotación de 4.200.000 euros en 2023, 8.020.087,45 euros en 2024, 6.492.186,43 euros en 2025 (incluyendo el incremento citado) y 3.000.000 euros en 2026.

En el primer semestre del 2025 se han alcanzado 76.907 abonos multiviaje para viajeros recurrentes. El trayecto con mayor número de usuarios es el Madrid-Valladolid con 39.826.

Este programa responde al compromiso de la Junta con un modelo de transporte más accesible, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Al mismo tiempo, favorece la fijación de población, facilita la movilidad cotidiana para profesionales y estudiantes, y refuerza la vertebración territorial de la Comunidad.

La bonificación se articula mediante una subvención directa a Renfe Viajeros, que liquida mensualmente a la Consejería el importe correspondiente a los descuentos aplicados.

23 líneas AVANT bonificadas

Desde su puesta en marcha, el convenio ha incluido 23 líneas Avant bonificadas, abarcando trayectos clave como Valladolid-Madrid, León-Valladolid, Salamanca-Segovia o Zamora-Ourense, entre otros. En el año 2024 se contabilizaron 204.658 bonos subvencionados, un gran incremento respecto al mismo periodo de tiempo de 2023, cuando apenas se superaron los 140.936, un aumento de ventas del 45%.

La bonificación, en constante evolución, incluye los trayectos: Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia, Medina del Campo-Madrid, desde el 1 de enero de 2023.

Posteriormente y desde el 1 de febrero de 2023, se sumaban: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

Por último, el 9 de marzo de 2023 se añadían: Zamora-Sanabria AV, Zamora-A Gudiña, Sanabria AV-A Gudiña y Sanabria AV-Ourense. Además, se bonifican mediante otro convenio los trayectos de Media Distancia de Ávila y Soria en sus conexiones con Madrid.

Para poder hacer efectiva esta bonificación, se ha desarrollado un servicio web que comprueba en tiempo real, con los datos personales facilitados por el viajero a la operadora, ya sea vía online (web), presencial (taquillas o máquinas de autoventa) o en agencias de viajes autorizadas, que el beneficiario está empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad, dato que obra en poder del Instituto Nacional de Estadística (INE).