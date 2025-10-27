El PP de León arremete contra Sánchez y Díez de "paralizar" los proyectos pendientes para la ciudad

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, crtica que el "abandono" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "ego" del alcalde de León, José Antonio Diez, y "los líos" del PSOE bloquean los proyectos pendientes en la ciudad.

Fernández afea a Sánchez que no haya explicado por qué hay tantos proyectos paralizados o eliminados en León desde su llegada al gobierno en 2018, ha indicado en un comunicado en referencia a la participación del presidente en el acto de precampaña del PSOE de Castilla y León este domingo en León, y al que no ha acudido el regidor leonés.

“Los leoneses asisten atónitos a un nuevo episodio de un culebrón que ya aburre, mientras la realidad es que el PSOE, llámese Sánchez o llámese Diez, margina a León y lastra su desarrollo”, ha añadido.

Fernández se queja también de la presencia del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, "cuya etapa como presidente de Paradores ha dejado un infausto recuerdo en la memoria de los leoneses con su innumerable lista de promesas incumplidas" con respecto al Hostal de San Marcos.

Y lamenta que José Antonio Diez haya escenificado "uno de sus numeritos de cara a la galería (electoral)", ante la polémica que se ha suscitado sobre si había sido o no invitado a los actos de PSOE de este fin de semana: Diez afirmá que no se le ha invitado, el PSOE lo niega.

"Se ha mostrado incapaz de hacer una sola gestión efectiva por el Teatro Emperador, por la segunda fase de San Marcos, por la culminación de la integración ferroviaria, por la llegada de Feve al centro de la ciudad o por tantos otros proyectos que paralizó o eliminó Sánchez tras llegar a la Moncloa”, finaliza.