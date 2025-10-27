La frase del socialista Carlos Martínez que ha encendido al leonesismo

La Unión del Pueblo Leonés denuncia que el acto organizado por el PSOE en León este domingo con la presencia del secretario general autonómico, Carlos Martínez, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más que servir para acercar posturas con las reivindicaciones leonesistas ha tenido como consecuencia un distanciamiento y malestar del leonesismo por las declaraciones realizadas por Martínez.

Así los leonesistas expresaron su malestar por las palabras de Martínez sobre el nombre de la comunidad en ese acto, cuando dijo que le criticaban porque dice CastillaLeón’ seguido. "Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia", señalaba el líder socialista, una frase que ha sentado como una patada en el trasero en la formación leonesista.

"Es un ataque directo a la identidad y regionalidad leonesa", denuncian, al tiempo que echan en cara a Martínez que o bien no entiende la birregionalidad de la Comunidad o se burla de la identidad y Región Leonesa.

"No sé qué es peor…", afirman desde la UPL, que exige al líder autonómico del PSOE de Castilla y León que “deje de burlarse de la identidad leonesa y de la Región Leonesa" y se culturice para aprender que la Comunidad de Castilla y León tiene dicho nombre y una ‘y’ copulativa en medio porque está formada por dos regiones, aludiendo el León de su nombre a una de las regiones, la leonesa, que integran tres provincias: León, Salamanca y Zamora”.

Tampoco gustó a UPL que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta abogase por “trabajar desde la unidad de las nueve provincias, generando ese ámbito de cesión permanente para entender que el proyecto colectivo siempre es más importante que los proyectos individuales”.

“Cuando desde PSOE y PP se nos ha pedido a la sociedad de Salamanca, Zamora o León que cedamos basándose en que es más importante el proyecto colectivo de Castilla y León, ya sabemos lo que significa: más ninguneo y más marginación para la Región Leonesa”, apuntan los leonesistas.

“Ya se nos pidió sacrificarnos como región respecto a nuestro derecho a ser comunidad autónoma, con el exitoso resultado de 180.000 habitantes perdidos entre León, Zamora y Salamanca, así como que la Región Leonesa arrastre la peor evolución socioeconómica de Europa en periodo autonómico”, añaden y concluyen que “es imposible que haya un posicionamiento único cuando las provincias leonesas están yendo al traste, tienen una pésima evolución e índices que son mucho peores que en Castilla y se está demostrando que el proyecto birregional de Castilla y León no funciona para el desarrollo de Zamora, León y Salamanca”.