La consejera de Comercio, Industria y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, espera que los datos del paro, que se conocerán esta semana, sigan siendo positivos “a pesar de que se viven momentos complicados”.

Así lo dijo, en la localidad leonesa de Ponferrada, durante su participación en el VII Congreso sobre la Economía del Bierzo, organizado por Diario de León. “Estamos en una alta temporada, pero hay que tener en cuenta la estacionalidad. Fue finalizando la temporada de verano, los contratos agrícolas, de servicios, que es un momento complicado para el empleo en general en toda España y sabemos que partimos de esa situación, pero tenemos que tener en cuenta que los datos del paro los tenemos que analizar de forma global”, señaló.

García recordó que el provincia de León ha habido “un crecimiento sostenido del empleo” y en comarcas como las del Bierzo “podemos ver cómo la aplicación de distintos planes ha supuesto un descenso del desempleo del 28 por ciento en esta legislatura”.

Aún así la consejera asegura que deben seguir trabajando “en esa línea”. Son momentos complicados pero vamos a seguir en esa evolución, porque hoy hay más ocupados que nunca en Castilla y León", subrayó.

Oportunidades para El Bierzo

Por otra parte, Leticia García señaló que El Bierzo “tiene futuro y oportunidades” gracias al apoyo que se está dando desde el gobierno Autonómico.

En este sentido, reafirmó que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco “trabaja para recuperar ese pulso económico que tenía el Bierzo, las comarcas mineras, antes del cierre precipitado de las minas y las térmicas”, informa Ical.

La consejera insistió en que la Junta ha estado en el pasado, está en el presente y estará en el futuro de las cuencas mineras, recordando que desde Castilla y León se han movilizado 430 millones de euros con el Plan de Dinamización de Municipios Mineros.

“Desde luego ha sido útil en el ámbito del empleo porque si analizamos la media del descenso del desempleo en los municipios donde ha llegado, estamos en un 50 por ciento. Son planes que tienen resultados útiles, que también forman parte de esa estrategia del programa de Transición Justa 2021-2027, que moviliza importantes inversiones, con 84 millones por parte de la Junta que se añaden al resto de inversiones de fondos europeos, que llegan a los 281 millones de euros y que, como saben, para la provincia de León son prácticamente 177 millones en desarrollo de ese programa”, indicó.

La consejera también remarcó la importancia del suelo industrial, en el que la Junta trabaja también activamente con el objetivo de atraer a empresas al territorio. Y ahí volvió a referirse a los más de 16 millones de euros destinados a la ampliación del polígono del Bayo, en Cubillos del Sil, “que da ya empleo directo a 525 trabajadores”, el protocolo, recientemente firmado entre la Junta y los ayuntamientos de Ponferrada y Congosto para ampliar el polígono de La Llanada, además de los tres millones de euros para una nueva área industrial en Villablino.

“Esta aportación se completa con financiación para las empresas que quieran llegar al territorio, completando el círculo del asentamiento de empresas en estas comarcas y también por parte de la consejería de Industria estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la comarca del Bierzo con apuestas por el emprendimiento”, añadió.

En ese sentido, señaló el proyecto integral de capacitación, reciclaje, empleabilidad y emprendimiento, “que supone una inversión de 2,3 millones de euros para los municipios mineros”. “Aquellas personas que quieran emprender a través del autoempleo tiene subvenciones de hasta 20.000 euros en estas zonas. Por tanto es muy importante”, insistió.

En la provincia de León se han desarrollado 158 proyectos con este programa, al que se suma el de formación, con más de 12 millones en la actual legislatura dentro de León, “o planes de empleo local, otra apuesta importante, con 1.200 contratos en esta legislatura, 8.400 personas beneficiadas con una inversión de casi 36 millones de euros en la provincia”, añadió García.

Pero todas estas apuestas deben completarse con inversiones por parte del Gobierno Central, por lo que la consejera aprovechó la ocasión para volver a reclamarlas. García señaló la financiación de los altos hornos de la empresa vidriera Tvitec, la eliminación del nudo ferroviario del Manzanal y la construcción de la Autovía A-76, entre Ponferrada y Orense. “También la red troncal del hidrógeno verde, que ha quedado fuera la comarca y es fundamental para su desarrollo”, finalizó.