El IV Concurso de Tartas con Queso de Valladolid dará comienzo el lunes 1 de diciembre

En la mañana de este lunes 1 de diciembre se ha presentado en el Palacio de Pimentel, el cuarto Concurso de Tartas con Queso de Valladolid, con la presencia el Diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana; el responsable de Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes; el miembro de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y chef y propietario del restaurante Ubi de la Vega en Arroyo de la Encomienda, Carlos González; y representantes de los patrocinadores del evento.

Tras el éxito obtenido en ediciones anteriores, la Asociación de Hostelería de Valladolid junto con la Diputación Provincial a través de Alimentos de Valladolid darán comienzo a la celebración del Cuarto Concurso de

Tartas con Queso de Alimentos de Valladolid, con el fin de estimular estas deliciosas porciones por la provincia y capital.

Un total 42 establecimientos participan en el cuarto Concurso de Tartas con Queso de Valladolid, pertenecientes 30 a la capital, Valladolid, y 12 de la provincia, Arroyo de la Encomienda, Fuensaldaña, Laguna de Duero, Mélida de Peñafiel, Mucientes, Olmedo, Pesquera de Duero, Tordesillas, Trigueros del Valle, Urueña, Valoria la Buena y Zaratán; cabe destacar el aumento de la participación de más municipios que en ediciones anteriores.

Las porciones de tartas están elaboradas con alguno de los quesos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid, cuyas queserías están el librillo de Caminos del Queso que cuenta con 23 referencias de quesos.Del 1 al 14 de diciembre se podrá degustar en los establecimientos participantes. Cada concursante ofrece una única propuesta, pudiendo ser fría o caliente, el precio de venta al público es libre.

El concurso se desarrollará en dos fases, una fase previa con un jurado itinerante formado por confiteros de Valladolid, de la Asociación de Confiteros de Valladolid; los cuales tienen una ruta por los establecimientos para valorar las tartas a concurso donde puntuaran la presentación, originalidad y degustación, serán los que seleccionarán a los 10 finalistas para participar en la fase final el día 16 de diciembre en el edificio Q-Bo, sede de Alimentos de Valladolid, en esa fase final el Jurado Oficial decidirá a los tres ganadores.

El premio a los tres ganadores del concurso consiste en un trofeo muy original. En nuestra web de visitavalladolid.com podrán ver el listado de establecimientos participantes con un reportaje fotográfico y descripción de las elaboraciones.