Asaja Castilla y León exige un control de censos de jabalíes para la prevención y control de la peste porcina africana

Asaja Castilla y León exigió a las administraciones un control de censos de jabalíes para la prevención y control de la peste porcina africana, una vez que se ha detectado un foco en animales muertos, en una comarca de la provincia de Barcelona, después de tres décadas sin presencia del virus en España, lo que “pone de manifiesto el papel relevante que juega la fauna salvaje en la difusión de enfermedades que son comunes con las especies domésticas”, algo que la organización agraria “lleva años denunciando”, sobre todo con motivo del programa de erradicación de la tuberculosis bovina, según un comunicado de la organización agraria.

Recordó que el sector ganadero de porcino español es “referente mundial” en su sistema productivo, y parte del “éxito se debe al estricto control sanitario y de bioseguridad que se lleva a cabo en las granjas”. En Castilla y León, la bioseguridad “es mayor, si cabe, debido a que las granjas son más modernas, y las instalaciones, además de más distantes entre sí, se han construido con las últimas exigencias normativas, pensadas sobre todo con un fin medioambiental y sanitario”.

Asaja consideró que “poco más puede hacer el sector ganadero para evitar la entrada del virus en la cabaña porcina”. Sin embargo, se puso a disposición de las autoridades sanitarias, del Estado y de la Comunidad Autónoma para revisar protocolos “si se considera necesario”.

A su juicio, “lo que realmente ha cambiado en las últimas décadas, desde que se erradicó la PPA en España, ha sido el censo de jabalíes, tanto en número”, pues hace tres décadas era una décima parte de los de ahora–, “como en su expansión por todo el territorio”, dado que en aquella época su hábitat era únicamente el monte y la dehesa–.

Por esta razón, y por su “papel decisivo en la difusión de la enfermedad”, apeló a que el plan de control y, en su caso, de erradicación, “tiene que ser distinto al aplicado en su día, y debe tener como principal objetivo la vigilancia y control de la enfermedad en los jabalíes, algo que pasa necesariamente por un control de los censos de este suido silvestre en Castilla y León y en el resto de España”. En este sentido, exigió a la Junta y al Estado que “con carácter de urgencia diseñen un plan de actuación dotado de medidas y de presupuesto económico suficiente”.

Por último, Asaja Castilla y León resaltó la importancia económica y social del sector porcino en la Comunidad, que “sustenta una potente industria agroalimentaria y que es el gran consumidor del cereal, principal producto agrícola en esta tierra”. “Los perjuicios para el sector ganadero no son tanto los derivados de un sacrificio masivo de animales si el virus llega a determinadas explotaciones, como de una hipotética caída de las ventas por limitaciones a la exportación que puedan llegar de terceros países”, concluyó.