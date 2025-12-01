Palencia vuelve a brillar como destino navideño

Conciertos de primer nivel como el ‘Navidad Sonora’, la actuación de Veintiuno o la de Efecto Mariposa, una pista de patinaje sobre hielo cubierta, la recuperación del emblemático espacio de la Huerta de Guadián y la llegada de la exposición ‘Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna’ de la Fundación ‘la Caixa’.

Estas son algunas de las principales novedades de la programación navideña 2025-2026 de Palencia, que la alcaldesa, Miriam Andrés, y el concejal de Cultura y Festejos, Francisco Fernández, han presentado este lunes en el Ayuntamiento.

Una programación "completa, bonito y familiar", en palabras de Fernández, diseñada "para que nadie se quede en casay para que Palencia vuelva a brillar como destino navideño".

Este jueves, a las 18.30 horas en la Plaza Mayor, se procederá al encendido de las luces con una actuación del grupo de danza de la Escuela Smile Academy, que vendrá acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales, que se repetirá la noche del 26 de diciembre con una sesión especial desde Isla Dos Aguas.

Antes, a las 17.30 horas del jueves, abrirá sus puertas el tradicional Mercado Navideño, que hasta el 6 de enero ofrecerá más de 30 casetas artesanales y gastronómicas acompañadas cada día de batukadas, cuentacuentos, talleres infantiles, photocall navideño, puzzle gigante y sorteos.

Una de las joyas de esta Navidad será la recuperación del espacio en la Huerta de Guadián que ahora renace como ‘El Jardín de la Fantasía’. Se trata de un recorrido inmersivo de iluminación espectacular en el que los visitantes caminarán entre hadas gigantes, zancudos, cisnes luminosos, estrellas colgantes y personajes fantásticos que irán apareciendo de forma sorpresiva entre la vegetación.

A la oferta cultural se suma la inauguración el próximo 5 de diciembre de la exposición ‘Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna’, que podrá visitarse gratuitamente en el Paseo del Salón hasta el 12 de enero. A ella se suman la retrospectiva de la ilustradora palentina Noemí Villamuza ‘Ilustrar, dibujar y pensar’ (Centro Cultural Lecrác, 15 diciembre-31 enero), la colectiva anual de la Asociación Thieldón en Unicaja Banco y siete propuestas expositivas en la Fundación Díaz Caneja hasta el 18 de enero.

Mucha música

La música será otro de los grandes pilares. Así, el 20 de diciembre el Pabellón Municipal acogerá el macroconcierto ‘Navidad Sonora’, con las actuaciones de La La Love You, Travis Birds, Ángel Stanich y Comandante Twin; el concierto de Veintiuno el 18 de diciembre en el Teatro Ortega (organizado por Europa FM); y el cierre con Efecto Mariposa el 11 de enero en el Teatro Principal (Cadena 100). Completan el cartel el Concierto Extraordinario de Navidad de Ensemble Piu Mosso (21 diciembre), Terra Sigilita en la Plaza Mayor la mañana de Nochebuena, el ciclo coral ‘Voces para la Navidad’ (26-28 diciembre) en la Iglesia de la Compañía, el concierto infantil de Raúl Charlo y ‘A Concejo Suena a Navidad’ el 28 de diciembre, además de decenas de pasacalles, batukadas y animación callejera diaria.

La programación contará además con una pista de hielo cubierta en la Plaza de la Inmaculada (1-7 enero, con un precio de 3 euros), tren navideño y belén municipal en la Plaza Mayor, parque de hinchables y talleres de conciliación en Eras de Santa Marina, talleres de cocina navideña en la Plaza de Abastos, Ruta del Pucherito, cartero real, teatro de títeres, malabaristas, zancudos y la Nochevieja Infantil con campanadas y cotillón el 31 de diciembre.

Los barrios tendrán iluminación propia y actividades itinerantes como el Campeonato de Scalextric (en colaboración con la FAVPA), talleres de tradiciones de invierno, juegos tradicionales y costumbres navideñas. El deporte también estará presente con la XLIV San Silvestre Palentina, el XXV Chapuzón Navideño solidario (25 diciembre), trofeo de Reyes de atletismo y torneos de tenis, pádel, voleibol, golf y esgrima.

La programación contará además con grandes como la Cabalgata de Papá Noel (14 diciembre), Cabalgata de Reyes (5 enero), Bautizo del Niño (Fiesta de Interés Turístico Nacional) el 1 de enero con su recreación infantil el 27 de diciembre, reparto gigante de roscón el 2 de enero y la pedrea de caramelos desde el campanario de San Miguel.

En el claustro de la Iglesia de San Francisco se representará antes de Nochebuena la adaptación familiar del ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens y, una vez pasada la cena, la nueva producción propia de teatro y música ‘En busca de la música de Oriente’.

"Palencia está viviendo su mejor momento y esta Navidad queremos que todo el mundo lo note", aseguraba el concejal de Festejos.

La programación completa, con horarios y ubicaciones detalladas, ya puede consultarse en la web www.palencia.es/navidad y en las redes sociales del Ayuntamiento.