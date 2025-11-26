Llamamiento a donar sangre: "Necesitamos muchos derivados plasmáticos"

Inquietud en la provincia de León, y especialmente en la comarca del Bierzo y en Laciana ante el descenso de más de un 6 por ciento en las donaciones de sangre durante el pasado año

La Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y Laciana advierte de que se registraron 311 donaciones menos, aunque detrás de esta cifra se encuentra el descenso de la población.

Por ello, la entidad ha aprovechado la presentación de los actos por su 50 aniversario para hacer un llamamiento a la población para que se animen a donar: "Necesitamos muchos derivados plasmáticos", decía este miércoles el secretario de la hermandad, José Miguel Álvarez, quien instía en la necesidad de que haya más donantes y se marcaba como desafío que ningún joven se quede sin donar porque no conozcan la existencia de la hermandad.

Precisamente hoy la hermandad se acercó hasta el Instituto de Fuentesnuevas para animar a los estudiantes, un entorno donde es “relativamente fácil” conseguirlo ya que en ese centro hay estudios relacionados con la rama sanitaria, al igual que ocurre en el Campus universitario de Ponferrada, muy enfocado a las Ciencias de la Salud y, por tanto, con estudiantes muy concienciados con la importancia de donar sangre, informa Ical.

´En 2024 bajó también el número de donantes, situándose en 403 frente a los 537 de 2023. La cifra positiva se sitúa en la donación de plasma, que sí sube por encima del uno por ciento. “Es importante porque necesitamos muchos derivados plasmáticos”, dijo el secretario de la hermandad.

Por su parte el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, agradecía a todos los que han trabajado, y donado, a los largo de este medio siglo. "Solo podemos dar las gracias a todos, es un acto de generosidad, altruista, estamos ayudando a que se hagan cirugías, a que un familiar, compañero o amigo salga adelante”, destacaba.

En cuanto a la celebración de este medio siglo se celebrará una gala el 10 de enero en el Teatro Bergidum de Ponferrada, a partir de las 18 horas, donde habrá distinciones para los colaboradores, música en vivo y un vídeo conmemorativo.

Previamente, este sábado, 29 de noviembre, a las 19 horas en la Sala Río Selmo, se desarrollará la Asamble General anual de la hermandad para dar cuenta de todos estos datos y de cómo se ha invertido el presupuesto. Después habrá una cena. Y el 10 de diciembre se desarrollará un nuevo maratón de donación de sangre para incrementar las reservas.