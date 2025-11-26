La Milla de Oro del Vino de Valladolid se promociona en México de la mano de Grupo Presidente y Aeroméxico

La marca de excelencia enoturística Milla de Oro del Vino – provincia de Valladolid está de gira por México, y lo hace unida a Grupo Presidente, principal cadena hotelera de México, y Aeroméxico, aerolínea líder y con cinco vuelos diarios entre el país azteca y España.

Fuentes de la Diputación de Valladolid explicaron que esta alianza “estratégica" permite llevar la esencia de la Milla de Oro del Vino, sus vinos icónicos de Ribera del Duero, su gastronomía “de excelencia” y su “imponente” patrimonio histórico, a tres de las ciudades más relevantes del mercado mexicano: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, informa Ical.

Las actividades incluyen cenas exclusivas, catas guiadas y encuentros con prescriptores, todo ello diseñado para “mostrar la identidad única de este destino enoturístico que concentra algunas de las bodegas más prestigiosas de España, hoteles de cinco estrellas y restaurantes reconocidos por la Guía Michelin”.

Las mismas fuentes constataron que durante la gira, los asistentes están disfrutando de las creaciones del chef vallisoletano Miguel Ángel de la Cruz, poseedor de una Estrella Michelin, una Estrella Verde y dos Soles Repsol, propietario de la botica de Matapozuelos y asesor gastronómico de Castilla Termal Monasterio de Valbuena.

La parte enológica está representada por Iván Sanz, propietario de la emblemática bodega Dehesa de los Canónigos, uno de los grandes nombres de la Ribera del Duero. Ambos comparten experiencias con los chefs de los restaurantes de Grupo Presidente (Bistro La Bastille, Amaral y Lilou Monterrey) y con Luis Morenés, sommelier del Grupo Presidente y Embajador de Ribera del Duero en México.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre Aeroméxico, la Diputación de Valladolid y Grupo Presidente, y constituye “una oportunidad estratégica para reforzar el vínculo con el mercado mexicano, uno de los principales públicos internacionales de la Milla de Oro del Vino”.

El embajador de España en México mostró con su presencia el apoyo a esta iniciativa, en la que también participó el director de Tour España en México, directores de las principales agencias de viajes de lujo de México e importantes empresarios del país.

La Milla de Oro del Vino comprende un tramo de 40 kilómetros a lo largo del río Duero, en pleno corazón de la Ribera del Duero y a solo una hora de Madrid en tren de alta velocidad. Es la zona con mayor concentración de bodegas de alta calidad de España, hoteles de cinco estrellas, restaurantes con Estrella Michelin y un patrimonio histórico “excepcional”, con monasterios y castillos medievales.

El turista mexicano de alto poder adquisitivo, afirmaron desde la institución provincial, es actualmente el principal visitante extranjero de la Milla de Oro del Vino: “reserva las mejores habitaciones, consume vinos de alta gama, busca añadas únicas y disfruta de la gastronomía de la región, con listas de espera de meses en algunos establecimientos”.