Muere un hombre de 70 años tras salirse de la carretera con su coche en tierras sorianas

Nueva tragedia en las casrreteras de Castilla y León, esta vez en la provincia de Soria. Y es que un hombre de unos 70 años ha perdido la vida este miércoles tras salirse de la vía el vehículo que conducía a la altura de la localidad soriana de Santa María de Huerta.

El servicio de emergencias 112 recibía una llamada que informaba de la salida de vía de un turismo en la carretera Torrehermosa, junto a la fuente, en este municipio soriano, donde, un varón ha resultado herido y está inconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, un equipo médico de Arcos de Jalón y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del varón, de 70 años, por lo que se anula la UVI móvil.