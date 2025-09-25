Llega al Miguel Delibes de Valladolid el espectáculo "No Decir" de Saltatium Teatro

Tras los meses de verano, regresa el ciclo ‘Teatro en el Delibes. V Comunidad a Escena’ que se desarrolla en el Centro Cultural Miguel Delibes con 12 representaciones de artes escénicas y 12 espectáculos de MicroEscena hasta el mes de diciembre. La programación ha sido definida en estrecha colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con ARTESA.

Este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas, en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, la compañía Saltatium Teatro ofrecerá la obra teatral ‘No Decir’, con idea, dramaturgia, interpretación y dirección a cargo de Sergio Artero y música en directo con Gustavo Giménez.

En 1913 el filósofo Ludwig Wittgenstein se refugia en una cabaña en Skjolden, Noruega. Allí, como en esta representación teatral que ofician el actor Sergio Artero y el músico Gustavo Giménez, parece que las correspondencias entre las palabras y las cosas no están todavía resueltas ni definidas o previstas de antemano. Entonces la cabaña (la representación) se convierte en el puro lugar del ver, del contemplar. Un “paisaje” y un “presente”, como le solicitaba al teatro su contemporánea Gertrude Stein. Y, por tanto, la vida expuesta, mostrada en lo abierto sin clausura. Allí sucede, en verdad, el tener lugar, el darse de la vida misma y entonces el milagro de un guisante puede desafiar la totalidad de lo real.

MicroEscena: Es.Arte, Cidanz-BCBu, SóLODOS y Larumbe Danza, RAÍCES, JÓVENES EN DANZA

De forma previa a la obra prevista, en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes se desarrollará un espectáculo de MicroEscena. En este caso, una obra inspirada en los cuatro elementos —aire, tierra, fuego y agua— con la que RAÍCES, JÓVENES EN DANZA considera las distintas cualidades y emociones

que cada elemento representa para expresarlas a través del movimiento y la danza.

V ciclo ‘Teatro en el Delibes. Comunidad a Escena’

‘Teatro en el Delibes. V Comunidad a Escena’ es un ciclo de teatro que reúne 12 producciones y montajes escénicos de compañías de Castilla y León. Tras la actuación este fin de semana de Saltatium Teatro, el ciclo continuará con el espectáculo de danza española ‘Mulier’ de Arvine Danza (18 de octubre); ‘Sueño de una noche de verano’ de Rayuela Producciones (25 de octubre) y el espectáculo de teatro de títeres ‘La bruja Rechinadientes’ con la compañía Katua&Galea Teatro (26 de octubre) para finalizar, en el mes de diciembre, con los espectáculos ‘Hacia la raíz’ de Clau_Topia (13 de diciembre) e ‘Hijas de Eva’ espectáculo de danza contemporánea de Fresas con Nata (20 de diciembre).

Todos los espectáculos de artes escénicas contarán previamente con breves actuaciones de MicroEscena que se celebrarán 30 minutos antes en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes. Los siguientes participantes serán: Emboscad@s Producciones (18 de octubre), The Freak Cabaret Circus (25 de octubre), Oscar Escalante (26 de octubre), Paula Mendoza (13 de diciembre) y el Centro de Danza Hélade (20 de diciembre).

Los espectáculos del ‘Ciclo de Teatro en el Delibes – V Comunidad a Escena’ tienen un precio de diez euros por entrada, excepto los espectáculos infantiles que son a seis euros. Además, si se asiste en grupo de diez o más personas, existe una entrada reducida a siete euros para un mismo espectáculo. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.