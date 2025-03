Malestar en Castilla y León por la "ocurrencia" de Abel Caballero de suprimer paradas de AVE

Castilla y León ha mostrado su malestar por la "ocurrencia" del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de suprimir paradas de la línea AVE en la comunidad. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, instó al regidor vigués a rectificar su petición realizada ayer a Renfe de suprimir algunas paradas en la Comunidad para que los trenes de Alta Velocidad puedan llegar más rápido entre Vigo y Madrid. "Se puede defender una ciudad sin ofender al resto de territorios y más a dos Comunidades vecinas y hermanas", añadió.

En este sentido, Fernández Carriedo ha incidido en que esta ofensa es aún mayor cuando Caballero es el expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que representa a 8.000 municipios en España, entre los que se incluyen esos pequeños y medianos "afectados por esta ofensa" y que disponen de este servicio ferroviario que el alcalde de Vigo solicita quitar.

El único que parece que da la razón a Abel Caballero es el secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, consideró que su homólogo en Vigo pide exactamente lo mismo que él respecto a la capital soriana en materia ferroviaria, y señaló que la reivindicación pasa porque Renfe ofrezca viajes que conecten a ciudades con la capital de España en el menor tiempo posible.

Martínez aseguró haber recibido una llamada de Caballero minutos antes de comparecer para “minimizar" el impacto mediático que está surgiendo de sus declaraciones respecto a su petición para que se reduzca las paradas de las frecuencias del tren de Alta Velocidad a su paso por Castilla y León en el trazado que une la capital de España con Galicia.

En su opinión, se han “malinterpretado” sus palabras que sirven para que el PP de Castilla y León ejercite su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Al respecto, afirmó que se reunió con los responsables de Renfe para abordar la necesidad de impulsar la línea Soria-Castejón y que se minimice los efectos del cierre de la línea férrea entre Soria y Madrid, que permanecerá cerrada por obras hasta diciembre, con la oferta de un mayor número viajes por carretera con frecuencias de conexión que acorten los tiempos de viaje.

El líder socialista destacó que se debe garantizar ofrecer unos tiempos de viajes entre Soria y Madrid “razonables” y al mismo tiempo garantizar que los vecinos de Almazán, Quintana Redonda o Tardelcuende, que disponen de parada ferroviaria, puedan optar a viajar en autobús para llegar a Madrid. Es decir, que la prestación del servicio se garantice en los pequeños municipios. “Esto es algo similar a lo que pide Abel Caballero”, consideró.

También, acusó a la Junta de movilizar inversión para bonificar la Alta Velocidad o plantear trenes turístico ligados a la Alta Velocidad pero no para garantizar otros servicios en capitales de provincia donde no disponen de esa infraestructura. En este aspecto, criticó que no colabore con el Gobierno para solucionar los problemas de transporte por ferrocarril en provincias como Soria.

Por esta razón, Martínez consideró que Abel Caballero tiene derecho a reclamar y a reivindicar las conexiones en una duración de tiempo más corta de Vigo con la capital del país, lo mismo que piden los sorianos.

“No hay contradicción en lo que dice Abel Caballero que tiene, lógicamente, su derecho a reclamar y a reivindicarlas conexiones en una duración de tiempo más corta de Vigo con la capital, exactamente igual que lo que pedimos los sorianos. Además, garantizar la conexión de localidades pequeñas con Madridsignifica mayor coste económico y la colaboración entre administraciones, algo de lo que adolece la Junta que sabe mucho de confrontación pero adolece de colaboración”, concluyó.

Tras esta valoración del líder socialista, tuvo respuesta por parte del secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, quien calificó de “impresentables” las declaraciones de Carlos Martínez, en las que, según Vázquez, “justifica la propuesta" que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, realizó a Renfe para suprimir paradas de AVE en Castilla y León como forma de acortar los tiempos del trayecto del tren de alta velocidad entre Vigo y Madrid.

“Martínez no sólo es el embajador del sanchismo en Castilla y León sino que se ha convertido en un ariete contra esta tierra”, aseguró Vázquez en un comunicado remitido por el PP de Castilla y León, en el que acusó al secretario autonómico socialista de “apoyar sistemáticamente todo lo que perjudica a Castilla y León".

Para Vázquez, “los socialistas desprecian el mundo rural, fustigan a agricultores y ganaderos, fríen a impuestos a las familias y las empresas, nos relegan en beneficio de los separatistas catalanes y ahora quieren convertirnos en una comunidad de segunda categoría para premiar a otras ciudades”.

En palabras del número dos del PP regional, “Abel Caballero puede defender a su ciudad sin necesidad de atacar a una Comunidad vecina, pero lo de Martínez ya es de aurora boreal al pretender que Castilla y León pierda servicios en beneficio de otros territorios".

Pocas luces

En la misma línea, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, afirmó que el alcalde de Vigotiene "pocas luces" por solicitar a Adif que se supriman paradas del AVE Galicia-Madrid, y le acusó de realizar "un apagón" de los derechos del resto de los españoles.

Por último, el presidente de la Asociación de Empresarios Círculo de Progreso de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, José Manuel Fernández Carneiro, manifestó su preocupación ante esta posibilidad y ha solicitado a las autoridades competentes una revisión de la medida. “Medina del Campo es un punto estratégico en la red de transportes de Castilla y León. La parada de AVE en nuestra ciudad es esencial tanto para la movilidad de nuestros ciudadanos como para el desarrollo económico de las empresas locales, que se benefician de la conectividad ferroviaria para acceder a mercados nacionales e internacionales», subrayó.

Desde el Círculo de Progreso insistieron en que la estación es un elemento clave en la red logística de la comunidad autónoma y suprimir la parada podría tener graves repercusiones. «La eliminación de esta parada podría no solo afectar a los viajeros, sino también a los emprendedores locales que dependen de la accesibilidad y las conexiones rápidas para el desarrollo de sus negocios», concluyó Fernández Carneiro.