Una manada de caballos provoca dos accidentes en una autovía de Segovia

Dos hombres han sido atendidos esta madrugada tras la colisión de un turismo y, posteriormente, un autobús contra varios caballos en el kilómetro 99 de la autovía A-1, a la altura de Santo Tomé del Puerto (Segovia), en sentido Madrid, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El primer aviso se recibió a las 5:12 horas, cuando se alertó de un turismo que había chocado contra los animales, resultando su conductor herido leve.

Minutos más tarde, se informó de un segundo accidente en el mismo punto, al impactar un autobús con los caballos, sin que en este caso se registraran heridos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios atendieron a dos varones de 52 y 53 años, quienes fueron dados de alta en el lugar.