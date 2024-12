Mañueco lamenta que Vox lleve mes y medio sin sentarse a negociar con la Junta de Castilla y León

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó que Vox lleve mes y medio sin querer dialogar con la Junta y el Partido Popular. Aunque hizo un llamamiento a la tranquilidad y recalcó que su intención es agotar la legislatura.

El jefe del Ejecutivo autonómico, antes de participar en la inauguración la exposición ‘Crónica gráfica. Un año de Diario de Ávila en imágenes’, explicó que los presupuestos “continúan dando pasos” y criticó la posición de Vox: “Pensaban que no íbamos a presentar los presupuestos y los presentamos; pensaban que no se aprobaría el techo de gasto y se aprobó; pensaban que la oposición presentaría una enmienda a la totalidad, y la oposición ha confirmado que no la presentarán. Desde hace mes y medio el grupo de Vox ha decido no sentarse a hablar con la Junta, pero todos tranquilos, mi intención es terminar la legislatura”, subrayó.

Planes industriales

Por otra parte, Fernández Mañueco anunció la prorroga de los planes industriales de Ávila y Medina del Campo (Valladolid), que incluye la localidad abulense de Arévalo en su área de influencia. De este modo, reafirmó su compromiso para seguir “creando oportunidades de futuro” para la provincia abulense.

Asimismo, avanzó la aprobación dentro de este ámbito de la ampliación del Polígono de Vicolozano, que “pasará a ser un enclave industrial verde, con suelo a precio asequible”. Este es un ejemplo, según Fernández Mañueco, de la profunda transformación de Ávila, para la que el Gobierno autonómico aumentó de nuevo las inversiones más de un 6,5 por ciento, en los Presupuestos proyectados para 2025.

El presidente destacó que, en Ávila, hay más personas trabajando este mes que en los últimos 16 años, especialmente empleo femenino. “Nunca ha habito tantas mujeres trabajando en esta provincia”, celebró. Además, insistió en que, al igual que en el resto de la Comunidad, se están prestando unos servicios públicos “de calidad”, como constatan diferentes informes y estudios independientes.

“Desde el Gobierno de Castilla y León queremos ser útiles, estar al servicio de la sociedad y transmitir estabilidad. Eso es imprescindible para que haya oportunidades para los jóvenes, para que se pueda apoyar a las familias, a los trabajadores y a los empresarios, para que se siga creando actividad económica y permita la creación de empleo. Por eso, podemos decir perfectamente que Ávila funciona y, también, que Castilla y León funciona, porque cuando apostamos por la actividad económica, se crea empleo”, resumió.

Además, Fernández Mañueco celebró que, según el Índice de Producción Industrial de octubre, conocido este jueves 5 de diciembre, Castilla y León lidera el crecimiento dentro de este ámbito en el conjunto de España en 2024. Lo cierto es que registró en octubre un incremento interanual del 11,1 en este índice, lo que sitúa a la Comunidad en el tercer lugar entre las mayores subidas en España, tras La Rioja (14,7 por ciento) y Aragón (12,8 por ciento), mientras que la media nacional situó la subida en el 6,4 por ciento. “Esto son datos muy positivos”, concluyó el presidente.