Mañueco llama a Ávila a “embarcarse” en el proyecto de Feijóo y avisa de que pierde si juega al “victimismo”

l presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que Ávila está llamada a “embarcarse” en el proyecto que lidera el candidato ‘popular’ a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y advirtió de que la provincia “pierde”, cuando “juega al victimismo”, porque se queda “sola”. “Ávila siempre es importante en Castilla y León y en España cuando estamos todos unidos”, dijo.

Mañueco, que intervino este martes en un acto del PP en la plaza Adolfo Suárez de Ávila junto al expresidente Mariano Rajoy, hizo un llamamiento a los votantes de su partido y a los que han optado por el socialismo y están “defraudados” con Pedro Sánchez para que se sumen al proyecto del Partido Popular. Por ello, pidió concentrar toda la fuerza del voto de Ávila en torno al PP: “Todo lo que no sea votar a Feijóo es dar posibilidades a Sánchez, abrir las puerta a cuatro años más de gobierno Frankestein”.

En ese sentido, el presidente del PPCyL advirtió en la capital abulense de que el voto tiene que ser “eficaz” y “útil”, por lo que señaló que votar a fuerzas que no tienen posibilidades de ningún tipo de representación es "tirar el voto y que caiga en saco roto". “Voto útil es votar a Feijóo” dijo para “derrotar al sanchsimo”. “No podemos bajar ahora los brazos”, añadió, sino “dar el impulso definitivo al cambio con todas nuestras energías”.

“Vamos a dar el callo, a llenar las urnas de votos del PP”, dijo y señaló que Ávila tiene que ser un “protagonista fundamental” del cambio que necesita España y que consideró se “huele” y “se nota” en el ambiente. No obstante, señaló que todavía el trabajo no está terminado y pidió no caer en un “exceso de confianza” ante las encuestas favorables al PP, que recordó no son las que hacen ganar las elecciones. “Confiarse y bajar los brazos es dar alas a Sánchez, reiteró para añadir, que relajarse, es resucitarlo.

“Si nos vamos a la playa, si nos vamos al campo, si nos quedamos en casa Sánchez se queda en La Moncloa”, continuó para pedir a los ciudadanos que vayan a votar este domingo para acabar con el sanchismo por su ”radicalismo", por sus “mentiras”, “mala gestión" y “chapuzas”, como la ley del sólo sí es sí, o el “desprecio” a Castilla y León, como con las ayudas frente a la sequía.

Fernández Mañueco pidió al PP de Ávila, y de Castilla y León que aporten el máximo de diputados y senadores en estas generales. “Es el momento decisivo, es el momento de Feijóo, de Ávila, de Castilla y León y de España. A por la victoria, a por el triunfo. Ánimo y adelante. A por todas”, sentenció Fernández Mañueco, quien consideró a Mariano Rajoy un “referente” y valoró que este martes esté volcándose con los abulenses.

El presidente del PPCyL consideró que Núñez Feijóo es el presidente que necesita España, ya que consideró que por un lado está la “solvencia y confianza” y por otro la “desconfianza y la incertidumbre” del candidato socialista. Además, con el líder del PP, aseguró que su partido volverá a estar “abierto a todos” para sumar mayorías “integradoras” y “plurales” que conciten a las personas de izquierdas, desencantadas con Sánchez, y derechas, pasando por el centro.

Por su parte, el candidato del PP al Congreso por Ávila, Héctor Palencia, garantizó que habrá un cambio de gobierno en España ya que destacó que reciben el “aliento” de los abulenses en las calles. “La suerte no se espera, la suerte se busca”, dijo y pidió llenar las urnas de votos para Alberto Núñez Feijóo para también abrir las puertas de Madrid a su provincia, que denunció las ha tenido cerradas durante cinco años. “Unidos lo conseguiremos, es el momento de la España real, de Alberto Núñez Feijóo y de un gobierno sin bloques, ni bloqueos”, sentenció.

Finalmente, el presidente del PP de Ávila, Carlos García, pidió “inundar” las urnas de “cambio” el 23 de julio, porque está en juego el futuro de provincias como la suya, que señaló necesita oportunidades, inversiones e infraestructuras “acordes al siglo XXI. Además, apeló a la recuperación de los principios constitucionales, tras la etapa de Pedro Sánchez, a quien acusó de haberse “vendido” y de llevar las instituciones al “embargo”.

Mientras, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy marcó hoy la “obligación” de abrir una nueva etapa política con Alberto Núñez Feijóo y el PP, para devolver a la sociedad española el “sosiego” y la “tranquilidad” y dejar atrás un pasado que a su juicio ha sido “muy poco feliz”. “Hay que cambiar”, dijo el 23 de julio porque remarcó lo vivido estos cinco años “no tiene ningún sentido”.

Rajoy clausuró el acto central del PP de Ávila en la plaza de Adolfo Suárez de la capital abulense, junto al presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, de quien dijo “está haciendo las cosas muy bien” y merece el “respaldo” y el "apoyo". El expresidente, con raíces en Piedrahíta, fue recibido con un aplauso de los asistentes. “Siempre estáis, sobre todo, en lo difícil”, dijo y auguró que pronto le irá mejor a su partido.

En ese sentido, el expresidente advirtió de que el próximo domingo, en las elecciones generales, se elige entre el PP y Feijóo y el gobierno Frankestein del PSOE, con sus socios de Bildu y ERC, “todo lo demás es literatura". Además, confió en que un futuro gobierno de Feijóo no se encuentre “nada ni parecido” a la “herencia” que recibió de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.