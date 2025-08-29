Mañueco vuelve a acusar a Vox de ponerse del lado del PSOE para atacar su gestión sobre los incendios

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó que las intervenciones de los grupos de la oposición solo sirviesen parar atacar a la Junta, en vez de buscar soluciones. En este sentido, fue bastante crítico con Vox, al que acuso de volver a unirse con el PSOE para continuar con su ataque a su persona y a su partido.

También tuvo palabras bastante duras con los socialistas, a los que recordó que ministros como Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska habían defendido la gestión de Castilla y León en los incendios forestales. Fernández Mañueco acusó al PSOE de intentar hacer una "batalla política" con los incendios y aseguró que las palabras de los ministros y algunos técnicos del operativo sobre la dificultad para su extinción bastan para responder a las críticas socialistas. También fue muy crítico con el ministro Óscar por hacer campaña con los fuegos por la cercanía de las elecciones autonómicas.