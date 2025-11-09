La Milla de Oro del Vino seduce a americanos y asiáticos

Un total de 40 profesionales del sector gastronómico, procedentes de Estados Unidos, Malasia y del Reino Unido, visitaron durante los último días la Milla de Oro del Vino, provincia de Valladolid, para conocer de primera mano sus productos y los servicios que ofrecen las empresas que la integran.

Además de visitar el Castillo de Peñafiel y el Museo del Vino, se desplazaron a varias bodegas, entre las que se encuentran Arzuaga y Dehesa de los Canónigos, y degustado los productos tradicionales del territorio y sus preciados vinos.

El perfil de los componentes de la expedición incluía empresarios interesados en la adquisición de vinos para importar y distribuidores de hostelería, junto a chefs de grandes cadenas de restaurantes que buscan productos nuevos que incorporar a sus menús.

La delegación contaba también con una televisión de Malasia y una revista especializada en gastronomía y turismo y algunos de los chefs que han participado en el Concurso Mundial de Tapas, llegados desde Taiwán, Tailandia o Nueva Zelanda.