El MSM de Sabero (León) propone dos visitas teatralizadas a la Ferrería de San Blas de Sabero

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, situado en la localidad leonesa de Sabero, ofrecerá hoy, domingo 24 de agosto, a las 13 y a las 17 horas, dos visitas teatralizadas a la Ferrería de San Blas.

Los actores Manuel Ferrero y Pablo Parra darán vida a los personajes que recorrieron y trabajaron en este taller de forja y laminación en una oportunidad que permitirá a los asistentes empaparse de historia y cultura con las historias contadas de una forma amena y con un toque de humor por unos personajes que serán capaces de trasladarles a otra época.

La visita tiene un precio de seis euros por persona y una duración aproximada de una hora y es necesaria la inscripción previa en el Museo, ya que el aforo es limitado.