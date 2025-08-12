Muere ahogado un hombre de 75 años en el río Pisuerga en Valladolid

Un hombre de 75 años falleció anoche tras su rescate por los bomberos en el río Pisuerga en Valladolid, por lo que los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada para salvar su vida.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada sobre las 21,20 horas que avisaba de la presencia de una persona en el río, en la zona de La Rosaleda, junto al Puente de Poniente. El 1-1-2 avisó de este suceso a la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió una UVI móvil.

Los Bomberos activaron tres vehículos y ocho bomberos, que al llegar al lugar vieron que había una persona flotando en el agua boca abajo en mitad del río. Dos miembros del Cuerpo rescataron al accidentado para proceder a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y hacer uso del desfibrilador externo automático para tratar de revivir a la persona.

Posteriormente, el personal sanitario se hizo cargo del hombre, hasta que la médico certificó su muerte.