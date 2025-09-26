Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Valladolid

Un joven de unos 20 años falleció esta mañana al ser atropellado por un tractor en una finca del municipio de Muriel de Zapardiel, en la provincia de Valladolid, según informó el 1-1-2.

Los hechos ocurrieron pasadas las 11 horas, cuando una llamada en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 comunicó de que han localizado a un varón que parece haber sido atropellado por un tractor en una finca de Muriel.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó a sanitarios del centro de salud.

En la finca, los organismos solamente pudieron confirman el fallecimiento del varón, de unos 20 años.