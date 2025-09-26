El pintor abulense Ricardo Sánchez reflexiona sobre lo real y lo místico en su nueva exposición

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge hasta el próximo 16 de noviembre una sugerente exposición pictórica del artista abulense Ricardo Sánchez.

"De la mística en mi pintura a la arquitectura entre vías" es el título de esta muestra que ha presentado este viernes la directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, en la que w3 ofrece una panorámica del universo pictórico de Ricardo Sánchez, a través de una selección de obras que caracterizan su trayectoria artística y el momento vital en el que se encuentra.

Así,el visitante podrá contemplar hasta 35 obras, 22 de ellas de la serie Pájaro solitario de San Juan de la Cruz, y trece de la serie Estaciones de ferrocarril – cambios de aguja, además de un retrato del propio artista en la estación de tren de Ávila.

El pintor Ricardo Sánchez muestra un autoretrato que puede verse en la exposición Jcyl La Razón

"Se trata de referente del realismo en el panorama pictórico español contemporáneo y su trayectoria ha sido distinguida con importantes premios a nivel nacional y su obra forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas”., destacaba la directora general de Políticas Culturales, quien explicaba que Sánchez concibe la pintura como un territorio de investigación, donde desarrolla un lenguaje propio, íntimamente ligado a sus pensamientos, emociones y entorno.

"Su trabajo se caracteriza por un meticuloso proceso creativo, con especial atención al dibujo y al óleo como técnica principal, revelando una búsqueda incesante de perfección”, afirmaba Martínez.

Entre sus series más emblemáticas destaca Estaciones de ferrocarril y cambios de aguja, donde Ricardo analiza estos lugares, que representa envueltos en neblinas y desprovistos de figuras humanas. La estación de Zafra y su cambio de agujas, en particular, se han convertido en un lugar simbólico dentro de su geografía íntima. Y la serie Pájaro solitario de San Juan de la Cruz, inspirada en los escritos del místico carmelita y en la contemplación de la naturaleza.

Con esta propuesta expositiva, el autor invita a reflexionar sobre las dualidades y contradicciones de la vida contemporánea: lo real y su apariencia, lo tangible y lo místico. Una experiencia única que anima a descubrir el lenguaje artístico de Ricardo Sánchez.

La exposición se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 14 horas. Domingos y festivos cerrado, excepto en días de concierto.